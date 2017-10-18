Рийгикогу внесет поправки к закону о подслащенных напитках

Эстонский парламент во вторник проголосовал против принятия закона о подслащенных напитках в неизменном виде, поэтому Рийгикогу продолжит работу над текстом закона.

По мнению президента Эстонии Керсти Кальюлайд, предусмотренное законом освобождение от налога подслащенных напитков на морских или воздушных судах во время международных рейсов противоречит зафиксированному в Конституции Эстонии принципу равного обращения.

Кальюлайд также обратила внимание на то, что конституции может противоречить еще один пункт закона, который обязывает владельца торговой точки проверять, уплатил ли налог поставщик подслащенных напитков. Говорит председатель финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин: