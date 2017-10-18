В Таллинне открываются курсы массажа для черепах и других домашних любимцев ({{commentsTotal}})
На следующей неделе в Эстонской школе массажа и терапии начинаются курсы массажа для животных. По словам ветеринара-массажиста Ирины Букк, животным массаж необходим так же, как и людям, а делать его можно не только собакам, кошкам и лошадям, но даже черепахам.
"Животным массаж нужен по тем же причинам, что и людям. Желательно, чтобы в ходе сеанса животное расслабилось, и у нас есть разные приемы, которыми мы пытаемся воздействовать, чтобы собака чувствовала себя спокойно и свободно", - рассказала массажист в передаче "Кофе+".
Ветеринар отметила, что чаще всего животных приводят на массаж, когда они уже заболели, но в идеале сеансы массажа нужно проводить в качестве профилактики.
"Массаж можно делать всем, у кого есть мышечная система, в том числе и черепахе, которой можно делать рефлексотерапию на ее панцирь", - сказала Букк.
По словам замдиректора Эстонской школы массажа и терапии Валерии Пальм, интерес к фундаментальному образованию в области массажа для животных начал появляться только пару лет назад, по этой причине школа и решила открыть это совершенно новое для Эстонии направление.
"Это новый курс и профессиональный стандарт еще только составляется. По плану он должен быть принят в следующем году. Тогда мы сможем направлять своих учеников по окончанию обучения на профэкзамен, а выпускники получат профессиональное свидетельство", - отметила Пальм.
Заявки на обучение принимаются до этой субботы, а курсы начнутся в следующую пятницу, 27 октября. Обучение фундаментальное и длится год. На курсе ученики получат знания об анатомии и физиологии животных. В основном будут рассматриваться собаки, кошки и лошади, - рассказала замдиректора школы.
Стоит отметить, что для попадания на курсы не нужна особенная квалификация, ученики принимаются на базе среднего образования.
Дополнительную информацию об учении можно найти на сайте школы массажа.
Редактор: Дина Малова
Источник: ETV+