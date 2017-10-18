В Таллинне открываются курсы массажа для черепах и других домашних любимцев

На следующей неделе в Эстонской школе массажа и терапии начинаются курсы массажа для животных. По словам ветеринара-массажиста Ирины Букк, животным массаж необходим так же, как и людям, а делать его можно не только собакам, кошкам и лошадям, но даже черепахам.

"Животным массаж нужен по тем же причинам, что и людям. Желательно, чтобы в ходе сеанса животное расслабилось, и у нас есть разные приемы, которыми мы пытаемся воздействовать, чтобы собака чувствовала себя спокойно и свободно", - рассказала массажист в передаче "Кофе+".

Ветеринар отметила, что чаще всего животных приводят на массаж, когда они уже заболели, но в идеале сеансы массажа нужно проводить в качестве профилактики.

"Массаж можно делать всем, у кого есть мышечная система, в том числе и черепахе, которой можно делать рефлексотерапию на ее панцирь", - сказала Букк.

По словам замдиректора Эстонской школы массажа и терапии Валерии Пальм, интерес к фундаментальному образованию в области массажа для животных начал появляться только пару лет назад, по этой причине школа и решила открыть это совершенно новое для Эстонии направление.

"Это новый курс и профессиональный стандарт еще только составляется. По плану он должен быть принят в следующем году. Тогда мы сможем направлять своих учеников по окончанию обучения на профэкзамен, а выпускники получат профессиональное свидетельство", - отметила Пальм.

Заявки на обучение принимаются до этой субботы, а курсы начнутся в следующую пятницу, 27 октября. Обучение фундаментальное и длится год. На курсе ученики получат знания об анатомии и физиологии животных. В основном будут рассматриваться собаки, кошки и лошади, - рассказала замдиректора школы.

Стоит отметить, что для попадания на курсы не нужна особенная квалификация, ученики принимаются на базе среднего образования.

Дополнительную информацию об учении можно найти на сайте школы массажа.