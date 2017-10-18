Забастовка работников забойного цеха Ракверского мясокомбината продолжается

Утром 18 октября забастовка примерно 20 работников забойного цеха Ракверского мясокомбината продолжилась. Люди стоят перед проходной и требуют повышения зарплат и восстановления на работе уволенных накануне сотрудников.

Забастовка в Раквере началась 17 октября. В этот день было уволено три человека. Как сообщил новостной службе "Радио 4" с места событий корреспондент ERR Алексей Федоров, Жана Колпакова уволили вчера, якобы, за драку. Он сам и другие люди утвреждают, что никакой драки не было. Комментариев от представителей предприятия пока нет.

По словам Федорова, как и вчера, люди добиваются повышения зарплаты. "Если вчера они хотели увеличения в два раза, то сегодня согласны на 50%-е повышение и еще хотят восстановления уволенных рабочих".

Забастовка началась 17 октября, когда 27 работников скотобойни раквереского мясокомбината из 64 потребовали повышения зарплат. По предварительной информации, несколько бастующих были уволены в течение дня.

"Три недели назад мы написали первое письмо руководству комбината. Попросили поднять зарплату и предупредили, что если требования не будут рассмотрены, то мы остановим работу. На что нам пришел ответ с отказом в жесткой форме", - сказал работник забойного цеха Раквереского мясокомбината в интервью "Актуальной камере".

Руководство HKScan считает забастовку несанкционированной и противоречащей закону о трудовом договоре.