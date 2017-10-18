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Президент Казахстана заявил о готовности развивать транзит с Эстонией ({{commentsTotal}})

За рубежом
Хейти Мяэмеэс вручил верительные грамоты Нурсултану Назарбаеву.
Хейти Мяэмеэс вручил верительные грамоты Нурсултану Назарбаеву. Автор: akorda.kz
За рубежом

В среду, 18 октября, посол Эстонии в Астане Хейти Мяэмеэс вручил верительные грамоты бессменному президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. В ходе беседы с послом лидер страны заявил о готовности развивать транзит с Эстонией.

Как передает официальный сайт президента Казахстана, Нурсултан Назарбаев особо отметил поступательное развитие отношений с Эстонией.

"Мы готовы работать по таким перспективным направлениям, как транспорт и транзит, энергетика, коммуникации и технологии. Рассчитываем на содействие руководства Эстонии – текущего председателя в Европейском союзе – в продвижении казахстанско-европейского партнерства", - заключил президент.

Верительные грамоты Нурсултану Назарбаеву сегодня также вручили послы Афганистана, Польши, Канады, Финляндии, Бельгии и Франции. 

Редактор: Сергей Михайлов



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