"У нас нет возможности вмешиваться. Мы можем только предложить людям свою помощь, если они хотят законно выйти из ситуации. Но, поскольку они не являются членами профсоюза, мы сами не можем заниматься этой проблемой. Конечно, мы следим за ситуацией, смотрим, что делает работодатель, как поступают рабочие. Мы надеемся, что удастся примирить на месте стороны так, чтобы люди остались на работе, чтобы было повышение зарплаты и чтобы это законно закончилось", - сказал в интервью службе новостей "Радио 4" председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон.

По его словам, возможности для помощи у профсоюзов есть. "Наши люди в таких ситуациях были несколько раз, так что у нас есть опыт, как устраивать забастовку, как это делать законно и как вести переговоры. Мы готовы использовать свой опыт, если люди скажут, что они нуждаются в помощи".

Петерсон добавил, что пока за помощью к ним не обращались. "Иначе мы давно уже были бы на месте и помогали людям".

Комментируя увольнение троих забастовщиков, Петерсон сказал, что это не обычная ситуация.

"В Эстонии и раньше были забастовки, но никого не увольняли. Удавалось разрешить ситуацию так, что все участники забастовки до сих пор работают. Я очень надеюсь, что и в Раквере стороны смогут выйти из этой ситуации таким образом, чтобы люди не остались без работы. Я очень на это надеюсь, и мы готовы помочь".