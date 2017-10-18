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LIVE 23 октября: на гала-вечере ФИФА определится лучший футболист года ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт

В понедельник, 23 октября, в 21:30 портал RUS.ERR.EE начнет трансляцию из Лондона с гала-вечера ФИФА, на котором определится лучший футболист 2017 года. На этот почетный титул претендуют Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар.

На гала-вечере Международной федерации футбола (ФИФА) будут отмечены лучшие игроки и тренеры 2017 года в семи категориях.

"Золотой мяч" достанется лучшему футболисту года и лучшей футболистке. На звание лучшего футболиста претендуют португалец Криштиану Роналду (выступает в мадридском "Реале", Испания), аргентинец Лионель Месси ("Барселона", Испания) и бразилец Неймар ("Пари Сен-Жермен", Франция). Примечательно, что Роналду и Месси делили между собой эту престижнейшую награду уже последние семь лет и футбольная общественность с нетерпением ждет - случится в этом году сенсация или нет.

Специальный приз получит лучший вратарь года, а приз имени Ференца Пушкаша - игрок, забивший самый красивый гол в этом сезоне.

Уже второй год подряд ФИФА не забывает и про болельщиков - специальный приз будет вручен фанатам одной из команд, которые проявили себя в этом сезоне интересными или красочными выступлениями.

Ежегодный гала-вечер ФИФА в этом году состоится как никогда рано. Если в прошлые годы лауреатов называли в декабре, то сейчас ФИФА решила подвести итоги года за два месяца до его окончания. В зачет пошли достижения игроков с ноября прошлого года до августа 2017-го.

Трансляция с этого гламурного спортивного мероприятия можно будет увидеть на портале RUS.ERR.EE с комментарием на русском языке. В роли комментаторов выступят спортивные журналисты ERR Игорь Савельев и Алексей Маргиев.

Редактор: Екатерина Таклая

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