Пенсионные фонды LHV купят облигации эстонского банка Coop Pank на 5 млн евро

Пенсионные фонды LHV за 5 млн евро купят субординированные облигации Coop Pank с 10-летним сроком погашения. Это поможет банку Coop Pank расширить свою финансовую деятельность.

Согласно договору, заключенному между AS LHV Varahaldus и Coop Pank (прежнее название Krediidipank), пенсионные фонды LHV приобретают за 5 млн евро облигации банка Coop Pank.

Coop Pank использует инвестицию для укрепления собственного капитала и финансирования дальнейшего роста. Дополнительные средства позволят банку, вышедшему в начале октября на эстонский рынок с новой стратегией, в большем объеме предлагать услуги финансирования: например, кредиты и лизинг.

"Coop Pank поставил себе цель существенно увеличить объемы деятельности в части финансирования частных и бизнес-клиентов, а также активнее конкурировать на рынке кредитования. Мы уже приступили к работе ради достижения такой цели – с начала года наш портфель кредитования вырос на 40 процентов, к концу сентября достигнув 215 млн евро", - сказал председатель правления Coop Pank Маргус Ринк.

"Пенсионные фонды играют важную роль в оживлении местных рынков капитала и на данном этапе я вижу, что инвестиции на местном рынке обеспечивают лучшие возможности, чем инвестирование на международных биржах", - отметил руководитель пенсионных фондов LHV Андрес Вийземанн.

В результате привлечения средств от LHV Coop Pank выплатит Банку Москвы – бывшему мажоритарному акционеру Krediidipank – субординированный заем, являющийся последней оставшейся связью с прежним акционером. Сделки должны быть одобрены Финансовой инспекцией.

Coop Pank был создан на базе AS Eesti Krediidipank. С 2 октября новое официальное название банка — Coop Pank AS.

Мажоритарным владельцем Coop Pank является Coop Eesti – состоящая из 19 кооперативов группа по продаже продуктов питания и товаров первой необходимости, которой принадлежит 350 магазинов. У группы около 600 000 постоянных клиентов.