Контавейт осталась за бортом четвертьфинала в Люксембурге

По мнению историка и публициста Игоря Копытина, центристы победили на выборах в Таллинне и Ида-Вирумаа потому, что проголосовавшая за них местная русскоязычная община — это наследники советского прошлого, малообразованная безыдейная масса, мятущаяся в плену слепых страхов, повадки и инстинкты которой хорошо изучила Центристская партия.