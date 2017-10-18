Контавейт осталась за бортом четвертьфинала в Люксембурге ({{commentsTotal}})
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира серии WTA в Люксембурге с призовым фондом 226 750 долларов.
В среду, 18 октября, в матче второго круга турнира занимающая 35-е место в мировом рейтинге Контавейт уступила британке Хезер Уотсон (WTA 81) - 4:6, 4:6.
В активе эстонки было два эйса и один брейк, в пассиве - три двойные ошибки.
Матч продлился 1 час и 23 минуты.
Редактор: Сергей Михайлов