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ФОТО: Вакра назвал встречу с центристами обменом любезностями ({{commentsTotal}})

Эстония
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Эстония

В среду делегация Центристской партии встретилась с социал-демократами, чтобы обсудить положение в столичном горсобрании после окончания выборов в местные самоуправления.

Со стороны соцдемов на встречу пришли Хельве Сяргава, Анастасия Коваленко, Райнер Вакра, Индрек Саар и Анто Лийват, пишет err.ee.

Во вторник вечером состоялась первая встреча таллиннской фракции соцдемов. Договорились, что если центристы позовут их обсудить развитие Таллинна, то причин от нее отказываться нет.

"Это первая встреча, на которой новые члены нашей фракции смогут познакомиться со старым руководством города", - отметил Вакра.

"Не имеет значения, какая партия или политическая сила позвала нас обменяться мыслями о будущем Таллинна. Мы открыты для обсуждений. Однако при этом речь не идет о подписях, договоренностях или конкретных формах сотрудничества", - подчеркнул Вакра.

Напомним, что в пятницу Партия реформ и IRL заявили, что не намерены встречаться с центристами.

По словам Райнера Вакра, такое заявление связано с тем, что партии еще не отошли от предвыборной гонки.

"Я же открыт для обсуждения будущего столицы как с центристами, так и с Партией реформ и IRL", - сказал он.

В то же время общественность обсуждает, что соцдемы - наиболее вероятный партнер по коалиции с центристами. А председатель Партии реформ Ханно Певкур отметил в вечер выборов, что Евгений Осиновский говорил ему о готовности вступить в коалицию с Центристской партией.

Встреча, на которой произошел обмен любезностями

Кандидат в мэры Таллинна от центристов Таави Аас сказал после встречи, что это были конструктивные переговоры. "Мы смогли говорить обо всем на переговорах", - сказал Аас, добавив, что встречи вчера и сегодня, безусловно, не были конкретными переговорами (о создании коалиции - ред.), и решение о том, будут ли и с кем повторные встречи будет принято на следующей неделе.

По словам руководителя делегации от соцдемов Райнера Вакра, сегодняшня встреча была обменом любезностей, в течение которой стало понятно, есть ли вообще что-то, о чем можно говорить. "На сегодняшней встрече у соцдемов был один принципиальный посыл центристам - если вообще садиться за стол переговоров, то только при условии, что целью будет равноправное партнерство. Все решения принимаются на основе консенсуса, или говоря по-другому, каждая из сторон имеет право наложить вето на любое решение", - пояснил Вакра.

Таави Аас добавил, что, если будет принято решение о коалиции, то центристы отнесутся к этому со всей серьезностью, и желательно, чтобы коалиция продолжала руководить городом в течение последующих четырех лет. "Это, конечно, предполагает, что обе стороны должны хорошо себя чувствовать в коалиции", - подчеркнул Аас.

Редактор: Дина Малова, Надежда Берсенёва

таллиннsdeцентристыкоалиция


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