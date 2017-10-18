Вакра перед встречей с центристами: причин для отказа нет

В среду делегация Центристской партии встречается с социал-демократами, чтобы обсудить положение в столичном горсобрании после окончания выборов в местные самоуправления.

Со стороны соцдемов на встречу пришли Хельве Сяргава, Анастасия Коваленко, Райнер Вакра, Индрек Саар и Анто Лийват, пишет err.ee.

Во вторник вечером состоялась первая встреча таллиннской фракции соцдемов. Договорились, что если центристы позовут их обсудить развитие Таллинна, то причин от нее отказываться нет.

"Это первая встреча, на которой новые члены нашей фракции смогут познакомиться со старым руководством города", - отметил Вакра.

"Не имеет значения, какая партия или политическая сила позвала нас обменяться мыслями о будущем Таллинна. Мы открыты для обсуждений. Однако при этом речь не идет о подписях, договоренностях или конкретных формах сотрудничества", - подчеркнул Вакра.

Напомним, что в пятницу Партия реформ и IRL заявили, что не намерены встречаться с центристами.

По словам Райнера Вакра, такое заявление связано с тем, что партии еще не отошли от предвыборной гонки.

"Я же открыт для обсуждения будущего столицы как с центристами, так и с Партией реформ и IRL", - сказал он.

В то же время общественность обсуждает, что соцдемы - наиболее вероятный партнер по коалиции с центристами. А председатель Партии реформ Ханно Певкур отметил в вечер выборов, что Евгений Осиновский говорил ему о готовности вступить в коалицию с Центристской партией.