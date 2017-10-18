Полиция безопасности (КаПо) в среду утром задержала двух вице-мэров Тарту — реформиста Валво Семиларски и центриста Артема Суворова. Обоих подозревают в ряде коррупционных преступлений. Мэр города, реформист Урмас Клаас считает, что обоим его заместителям следует подать в отставку.

Согласно подозрению, Семиларски участвовал в принятии решений, с которыми были связаны его личные финансовые интересы. Закон о борьбе с коррупцией запрещает участие в принятии подобных решений, передает Балтийская служба новостей со ссылкой на пресс-сообщение Лыунаской окружной прокуратуры.

Таким образом, Семиларски подозревают в сознательном нарушении антикоррупционного законодательства при проведении сделок в особо крупных размерах.

Как пояснил на состоявшейся в среду пресс-конференции представитель КаПо Харрис Пуусепп, это означает, что денежная стоимость решений, от процедуры вынесения которых вице-мэр должен был самоустраниться, превышает 400 000 евро.

Кроме того, Лыунаская окружная прокуратура и Полиция безопасности (КаПо) подозревают Семиларски в получении взятки, а одного бизнесмена — в даче ему взятки.

Прокурор по особо важным делам Лыунаской окружной прокуратуры Маргус Гросс сообщил, что этому бизнесмену также предъявлено подозрение, и он был задержан в среду. Сумму взятки прокурор не назвал.

Согласно подозрению, Суворов неоднократно и в течение продолжительного периода получал взятки в обмен на выделение средств в поддержку ряда организаций. Одно лицо подозревается в даче Суворову взятки.

По словам Гросса, прокуратура и КаПо крайне серьезно относятся к коррупции среди чиновников.

"Вице-мэры, к которым люди относятся с особым доверием, должны прежде всего руководствоваться публичным интересом. Поэтому достойно крайнего сожаления то, что есть основания подозревать руководящих чиновников одного из наиболее влиятельных местных самоуправлений Эстонии в коррупционных преступлениях, - сказал Гросс. - Важнее всего не предложенные вице-мэрам суммы, это принципиальная проблема, поэтому мы тщательно проверяем все подозрения в коррупции в отношении обоих чиновников".

Он добавил, что подозрения предъявлены конкретным чиновникам и полученные данные сейчас не позволяют связывать их ни с одной из партий.

Директор Лыунаского отдела КаПо Яанус Канн сообщил, что следствие продолжается уже некоторое время и что собраны достаточно весомые доказательства, чтобы обоим вице-мэрам можно было предъявить подозрения.

Возбужденные в отношении Семиларски и Суворова уголовные дела не связаны между собой.

Предварительное следствие ведет КаПо под руководством Лыунаской окружной прокуратуры. Прокурор пока не решил, будет ли он ходатайствовать об аресте двух вице-мэров.

Хотя два уголовных дела не были связаны между собой, следственные органы решили объявить о них одновременно. По словам Пуусеппа, в случае Суворова о подозрениях можно было бы сообщить раньше, но это помешало бы сбору доказательств по делу Семиларски.

"Возможности выбрать время не были особенно большими", - сказал Пуусепп, по словам которого КаПо не хотела влиять на выборы больше, чем она в любом случае делает это сейчас.

Клаас будет требовать отставки своих замов

"Горуправе неизвестно содержание подозрения, поэтому мы не можем его прокомментировать. Мы всесторонне сотрудничаем со следственными органами, чтобы выяснить правду, - сказал мэр Тарту Урмас Клаас. - Хотя на данный момент предъявлены только подозрения и следственные действия только проводятся, я не считаю возможной их дальнейшую работу в качестве вице-мэров и требую их отставки".

После выяснения обстоятельств горуправа параллельно со следствием проведет собственную внутреннюю проверку.

Успех на выборах

Баллотировавшийся на состоявшихся 15 октября выборах в тартуское горсобрание Валво Семиларски получил 691 голос, заняв по числу голосов четвертое место среди тартуских реформистов и уверенно пройдя в горсобрание.

Не менее успешно выступил на выборах и центрист Артем Суворов. Он получил второй после Ааду Муста результат (633 голоса) и также уверенно прошел в горсобрание.

Третий обвиненный в коррупции вице-мэр за год

Семиларски и Суворов - не первые вице-мэры Тарту, которых обвинили в коррупции. В мае прошлого года тогдашнему вице-мэру Тарту и зампредседателя Социал-демократической партии Каяру Лемберу было предъявлено подозрение в том, что он участвовал в схеме по незаконному получению 850 000 евро из европейских фондов, брал взятки в связи с проектом застройки недвижимости в районе Раади и установкой общественных туалетов.