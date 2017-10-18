КаПо задержало по подозрению в коррупции вице-мэров Тарту Артема Суворова и Валво Семиларски

Полиция безопасности (КаПо) в среду утром задержала двух вице-мэров Тарту — реформиста Валво Семиларски и центриста Артема Суворова. Обоих подозревают в ряде коррупционных преступлений. Мэр города, реформист Урмас Клаас считает, что обоим его заместителям следует подать в отставку.

Согласно подозрению, Семиларски участвовал в принятии решений, с которыми были связаны его личные финансовые интересы. Закон о борьбе с коррупцией запрещает участие в принятии подобных решений, передает Балтийская служба новостей со ссылкой на пресс-сообщение Лыунаской окружной прокуратуры.

Таким образом, Семиларски подозревают в сознательном нарушении антикоррупционного законодательства при проведении сделок в особо крупных размерах.

Кроме того, Лыунаская окружная прокуратура и департамент полиции безопасности (КаПо) подозревают Семиларски в получении взятки, а одного бизнесмена — в даче ему взятки.

Согласно подозрению, Суворов неоднократно и в течение продолжительного периода получал взятки в обмен за выделение средств в поддержку ряда организаций. Одно лицо подозревается в даче Суворову взятки.

По словам прокурора по особо важным делам Лыунаской окружной прокуратуры Маргуса Гросса, прокуратура и КаПо крайне серьезно относятся к коррупции среди чиновников.

"Вице-мэры, к которым люди относятся с особым доверием, должны прежде всего руководствоваться публичным интересом. Поэтому достойно крайнего сожаления то, что есть основания подозревать руководящих чиновников одного из наиболее влиятельных местных самоуправлений Эстонии в коррупционных преступлениях, - сказал Гросс. - Важнее всего не предложенные вице-мэрам суммы, это принципиальная проблема, поэтому мы тщательно проверяем все подозрения в коррупции в отношении обоих чиновников".

Он добавил, что подозрения предъявлены конкретным чиновникам и полученные данные сейчас не позволяют связывать их ни с одной из партий.

Директор Лыунаского отдела КаПо Яанус Канн сообщил, что следствие продолжается уже некоторое время и что собраны достаточно весомые доказательства, чтобы обоим вице-мэрам можно было предъявить подозрения.

Возбужденные в отношении Семиларски и Суворова уголовные дела не связаны между собой.

Предварительное следствие ведет КаПо под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.

Клаас будет требовать отставки своих замов

"Горуправе неизвестно содержание подозрения, поэтому мы не можем его прокомментировать. Мы всесторонне сотрудничаем со следственными органами, чтобы выяснить правду, - сказал мэр Тарту Урмас Клаас. - Хотя на данный момент предъявлены только подозрения и следственные действия только проводятся, я не считаю возможной их дальнейшую работу в качестве вице-мэров и требую их отставки".

После выяснения обстоятельств горуправа параллельно со следствием проведет собственную внутреннюю проверку.