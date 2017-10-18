Стартовали Дни родственных финно-угорских народов

Дни родственных народов - это цикл публичных мероприятий, которые знакомят с финно-угорскими народами и развивают сотрудничество между ними. В Эстонию приехали представители родственных народов: коми, удмурты, ливы и многие другие.

Значительную часть программы Дней родственных народов в этом году занимают мероприятия, связанные с Финляндией.

Гала-концерты

21 октября в Vaba Lava в Таллинне День родственных народов начнут отмечать хоровым концертом, посвященным Вельо Тормису, на котором выступят: смешанный хор "Vox Populi", детский хор "Ellerhein", Мужской хор Константина Тюрнпу и женский камерный хор "Lu". Режиссер концерта - Анне Тюрнпу, программу составляет Янне Фридолин.

День продолжится большим концертом традиционной музыки: выступят приехавшие в гости фольклорные ансамбли из Коми, Марий Эл, Удмуртии, Венгрии, Карелии и представители северных народов, селькупов и хантов.

Вечер завершится выступлением музыкантов из периферии – исполнительницы народной музыки на выруском языке Мари Калкун и саамского рэпера Айлу Валле, удачно дебютировавших в качестве дуэта на концерте к 100-летию Финляндии в июне в Таллинне. Зрители услышат рунические напевы на выруском языке и рэп на северносаамском, а также экспериментальные попытки объединить эти две разные вещи в одно целое.

В воскресенье, 22 октября в 13:00, гала-концерт Дней родственных народов будут отмечать в Тарту, в Эстонском национальном музее, где выступят как приехавшие ансамбли, так и коллективы финно-угорских обществ Эстонии. После концерта зрителей ждет кинопрограмма.

Интересные гости

Один из самых интересных гостей Дней родственных народов – известный этномузыковед из Финляндии Пекка Хултту-Хилтунен, который не только изучает руны, но и активно их исполняет.

На своих лекциях-концертах "На землях Калевалы", 25 октября в Таллинне на Литературной Среде и 26 октября в Тарту в Эстонском национальном музее, он расскажет о лирической и эпической народной песне, как о древней песенной форме в Финляндии и Беломорской Калерии, а также о рунических песнях.

Конференция

Конференция Дней родственных народов состоится 20 октября в Таллинне в "Sõltumatu Tantsu Lava" творческого городка Теллискиви.

Главная тема – культура финно-угорских национальных меньшинств и этнических групп в городской среде. Известно, что все больше людей переселяется жить в город, покидая деревенский мир, связанный с традиционной культурой.

Цель конференции - получить представление о действующих в городах национальных обществах и поделиться хорошим опытом. И тем самым помочь им поддержать их стремление к сохранению своих этнических корней, своего языка и свое национальное лицо.

Кинопрограмма

В связи с юбилейным годом Финляндии в этом году в кинопрограмму Дней родственных народов включены прежде всего финские фильмы. Из наиболее свежих фильмов можно будет увидеть поэтическую документальную картину Кати Гаурилофф "Зачарованный лес Кайсы" (Kuun metsän Kaisa, 2016) о дружбе между легендарной сказительницей из числа саамов-скольтов Кайсой Гаурилофф и швейцарским писателем Робертом Кротте (Robert Crottet) во время Второй мировой войны.

К жемчужинам кинофонда относится увенчанный Каннским кинофестивалем художественный фильм "Белый олень" (1952, Эрик Бломберг) о саамах, любви и северных оленях. В рамках кинопоказа состоится эстонская премьера художественного фильма Аманды Кернелл "Саамская кровь" (Швеция, 2016), которая претендует в этом году на кинопремию Европейского Союза.

Фильмы будут демонстрироваться в кинотеатре BFM "SuperNova", в кинотеатре "Artis" и в Эстонском национальном музее.

Выставки

Выставки откроются в культурных центрах, библиотеках и музеях по всей Эстонии.

Фотовыставка Каролины Крейнтааль будет продемонстрирована в Амбаре традиционной музыки в Вильянди. Фотовыставка основана на материалах, собранных во время экспедиций в Мордовию в 2015 г. и Удмуртию в 2017 году. Ее цель: запечатлеть еще существующую традицию народных песен.

Дни родственных финно-угорских народов в Эстонии, Финляндии и Венгрии отмечают с 1928 года. Это бщенародное движение, к которому могут подключиться люди, объединения и учреждения из различных сфер деятельности, дабы показать свою солидарность с родственными народами и поддержать эти этносы в их стремлении сохранить свою культуру и свой язык.

Начиная с 2011 года отмечаемый в третью субботу октября День родственных народов является государственным праздником Эстонии.