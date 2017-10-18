Сависаар: Центристская партия не оплачивает мои судебные расходы

Экс-председатель Центристской партии Эдгар Сависаар, судебный процесс по делу которого в данный момент продолжается, заявил о том, что партия не оплачивала за него никаких судебных расходов в течение последнего года.

Об этом в среду, 18 октября, передает служба новостей "Радио 4".

"Не слышал, чтобы Центристская партия в течение этого года платила за меня какие-либо расходы на адвоката или оплачивала судебные расходы. Чего нет, того нет, - подчеркнул Сависаар.

Напомним, накануне вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд заявил о том, что правление партии, вероятнее всего, уже на следующей неделе обсудит вопрос о том, должна ли Центристская партия платить зарплату и компенсировать судебные расходы баллотировавшемуся против центристов Сависаару.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт уже заявил о том, что если вопрос о зарплате Эдгара Сависаара действительно будет поднят, то он выступит за то, чтобы ее оставить несмотря на то, что на выборах список Сависаара оказал негативное влияние на результаты центристов.