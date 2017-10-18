rus.err.ee

Сависаар: Центристская партия не оплачивает мои судебные расходы ({{commentsTotal}})

Эстония
Эдгар Сависаар на избирательном участке.
Эдгар Сависаар на избирательном участке. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония

Экс-председатель Центристской партии Эдгар Сависаар, судебный процесс по делу которого в данный момент продолжается, заявил о том, что партия не оплачивала за него никаких судебных расходов в течение последнего года. 

Об этом в среду, 18 октября, передает служба новостей "Радио 4".

"Не слышал, чтобы Центристская партия в течение этого года платила за меня какие-либо расходы на адвоката или оплачивала судебные расходы. Чего нет, того нет, - подчеркнул Сависаар. 

Напомним, накануне вице-председатель Центристской партии Яанус Карилайд заявил о том, что правление партии, вероятнее всего, уже на следующей неделе обсудит вопрос о том, должна ли Центристская партия платить зарплату и компенсировать судебные расходы баллотировавшемуся против центристов Сависаару. 

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт уже заявил о том, что если вопрос о зарплате Эдгара Сависаара действительно будет поднят, то он выступит за то, чтобы ее оставить несмотря на то, что на выборах список Сависаара оказал негативное влияние на результаты центристов.

Редактор: Сергей Михайлов

сависаарцентристкая партия


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

"офелия" накрыла города пеплом
ЭСТОНИЯ
Эдгар Сависаар на избирательном участке.

Сависаар: Центристская партия не оплачивает мои судебные расходы

Экс-председатель Центристской партии Эдгар Сависаар, судебный процесс по делу которого в данный момент продолжается, заявил о том, что партия не оплачивала за него никаких судебных расходов в течение последнего года. 

ИДА-ВИРУМАА
коалиционные переговоры в разгаре
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Историк Игорь Копытин.

Игорь Копытин: за центристов голосовала малообразованная безыдейная масса

По мнению историка и публициста Игоря Копытина, центристы победили на выборах в Таллинне и Ида-Вирумаа потому, что проголосовавшая за них местная русскоязычная община — это наследники советского прошлого, малообразованная безыдейная масса, мятущаяся в плену слепых страхов, повадки и инстинкты которой хорошо изучила Центристская партия.

ЭКОНОМИКА
17.10

ФОТО: Maxima будет противостоять снижению потребления фиксированными ценами

17.10

Грузооборот Таллиннского порта за девять месяцев вырос на 9%

16.10

RMK выставит на аукцион участок под парк ветрогенераторов в Тоотси за 12 млн евро

16.10

СМИ: Lufthansa готова заплатить 500 млн евро за обанкротившуюся Alitalia

16.10

Розничная сеть Prisma выведет на рынок Эстонии продукцию Tesco

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Кинофестиваль PÖFF в 2016 году в Таллинне.

За главный приз кинофестиваля PÖFF будут бороться 18 фильмов

Кинофестиваль "Темные ночи" (PÖFF) объявил 18 фильмов, которые будут бороться за главный приз. Для десяти из представленных фильмов показ в рамках фестиваля будет всемирной премьерой, для семи – международной и для одного фильма – европейской премьерой. Отборочная комиссия просмотрела более 200 фильмов.

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
LIVE 23 октября в 21:30
На титул лучшего футболиста 2017 года претендуют Месси, Роналду и Неймар.

Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
15:04

Профсоюзы не могут сами вмешаться в ситуацию с забастовкой в Раквере Обновлено

14:43

Сависаар: Центристская партия не оплачивает мои судебные расходы

14:36

Опрос: 81% граждан Эстонии считают, что страна выиграла от вступления в ЕС

14:29

Стартовали Дни родственных финно-угорских народов

14:11

Члены EKRE вновь стали общаться с журналистами на русском языке

13:44

КаПо задержало по подозрению в коррупции вице-мэров Тарту Артема Суворова и Валво Семиларски

13:04

LIVE 23 октября: на гала-вечере ФИФА определится лучший футболист года

12:51

Вакра перед встречей с центристами: причин для отказа нет

12:50

Контавейт осталась за бортом четвертьфинала в Люксембурге

12:49

Пенсионные фонды LHV купят облигации эстонского банка Coop Pank на 5 млн евро

12:38

На Нарвском водохранилище пограничники спасли жителей Петербурга

11:54

Президент Казахстана заявил о готовности развивать транзит с Эстонией

11:50

ФОТО: в Таллинне из-за дождя частично затопило Пярнуское шоссе

11:33

Забастовка работников забойного цеха Ракверского мясокомбината продолжается

Полезно знать

Топ читаемости
17.10

Синоптик о мраке в Таллинне: Эстонию накрыл дым из Португалии и пыль из Сахары

16.10

ФОТО: смотрите, что писали избиратели в бюллетенях

17.10

Ольга Иванова об итогах выборов: это был провал с треском

15.10

Умер российский актер Дмитрий Марьянов

17.10

ВИДЕО: Путин рассмеялся заявлению главы минсельхоза об экспорте свинины в Индонезию

17.10

ФОТО: Maxima будет противостоять снижению потребления фиксированными ценами

17.10

Покинувшая Латвию и Литву Prisma хочет удвоить число магазинов в Эстонии Обновлено

17.10

Во время каникул дети смогут ознакомиться с экспозициями музеев в игровой форме

09:45

В Таллинне задержан отбиравший у детей мобильники: полиция ищет его возможных жертв

17.10

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд не рвется работать в горуправе

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
15:04

Профсоюзы не могут сами вмешаться в ситуацию с забастовкой в Раквере Обновлено

11:09

Рийгикогу внесет поправки к закону о подслащенных напитках

09:10

Акция протеста на Раквереском мясокомбинате продолжается

09:09

В среду днем +7..+12 градусов

08:05

Инспекция труда: у родителя есть преимущество при выборе даты отпуска

07:07

«Правовая аптека» примет клиентов в Мустамяэ

17.10

Антон Кузнецкий о росте зарплат и создании предприятиями новых рабочих мест

17.10

Подписана Таллиннская декларация э-здоровья

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: