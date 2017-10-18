Задержанный во Франции акционист Павленский помещен в психиатрический стационар

Российский художник-акционист Петр Павленский, задержанный в Париже за попытку поджога входа в главное здание Банка Франции, во вторник был переведен в психиатрический стационар при полицейском управлении.

Об этом в среду, 18 октября, сообщила газета Le Figaro, передает ТАСС.

"После проведенного сегодня [во вторник] утром обследования поведения Петр Павленский был помещен в психиатрический стационар при префектуре полиции", - сообщил источник издания. По данным Le Figaro, подруга Павленского Оксана Шалыгина остается под стражей, расследование инцидента продолжается.

Петр Павленский, получивший политическое убежище во Франции, был задержан в понедельник утром за попытку поджога входа в главное здание Банка Франции. Об этом сообщила на своей странице в Twitter парижский фотограф Капюсин Анри, запечатлевшая акцию Павленского. Свое сообщение фотограф сопроводила снимком, на котором акционист стоит перед дверью центробанка, по бокам от нее два больших окна объяты пламенем, которое прорывается сквозь решетки.

В ноябре 2015 года Павленский, получивший в России скандальную известность за свои провокационные художественные акции, поджег входную дверь главного здания ФСБ на Мясницкой улице в столице. За это Мещанский суд Москвы приговорил его к крупному штрафу. В начале этого года в отношении Павленского было возбуждено дело по статье "Побои" - за избиение актера "Театра. doc".

Как сообщили позднее российские СМИ, в январе Петр Павленский с гражданской женой и двумя детьми уехал жить во Францию. В мае адвокаты художника сообщили, что Павленский и его семья получили от французских властей статус политических беженцев.