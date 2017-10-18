МуПо: наводнения на улицах вызывают неубранные листья

Департамент муниципальной полиции (МуПо) Таллинна напоминает, что владельцы недвижимости обязаны убирать прилегающие к ней тротуары и отнесенные к их ведению территории, что обеспечивает и функционирование ливневой канализации.

Об этом в среду, 18 октября, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В сообщении отмечается, что на таллинских улицах нередко можно наблюдать покрытые опавшей листвой люки ливневой канализации, что вызывает порой настоящие наводнения.

Между тем на владельцах недвижимости лежит обязаннность убирать прилегающие к недвижимости тротуары и отнесенные к их ведению территории, что обеспечивает и функционирование ливневой канализации.

До настоящего времени МуПо реагировала на нарушения этого правила предупреждениями, но с нынешней недели контроль и принимаемые меры ужесточатся.

Жителей просят информировать о неубранных тротуарах и других территориях региональных инспекторов, координаты которых можно найти здесь, или по круглосуточному телефону 14410.

Как сообщал rus.err.ee, в среду утром из-за сильного дождя несколько улиц в центре Таллинна оказались затоплены, а на Пярнуском шоссе возле улицы Винеэри проблему устраняли сотрудники AS Tallinna Vesi. Также сообщалось о скоплении воды на Пярнуском шоссе возле остановки общественного транспорта "Калев" и возле остановки "Мустйыэ" на Палдиском шоссе.