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Букеровскую премию американский писатель Джордж Сондерс ({{commentsTotal}})

Культура
Американский писатель Джордж Сондерс
Американский писатель Джордж Сондерс Автор: REUTERS/Scanpix
Культура

Американский писатель Джордж Сондерс получил Букеровскую премию за дебютный экспериментальный роман "Линкольн в Бардо".

Сондерс стал вторым подряд американским писателем, выигравшим эту премию. Первым был Пол Битти, который получил награду за роман "Распродажа" в прошлом году, передает Русская служба Би-би-си.

Роман Сондерса повествует об Аврааме Линкольне, который приходит на могилу своего 11-летнего сына Вилли, умершего от тифа. На кладбище его посещают призраки и потусторонние силы, существующие между жизнью и смертью. Они ведут между собой диалоги, превращая роман в некое исследование смерти.

Судьи назвали роман Сондерса крайне оригинальным и глубоко трогающим.

Одна из судей Лола Янг сказала, что роман выделился среди других тем, как с помощью самых разных стилевых приемов автор оживил полумертвые души.

Янг призналась, что победителя было крайне сложно выбрать, и у судей даже выступили слезы, однако, по их словам, это были скорее слезы облегчения от того, что мы пришли к этому решению.

58-летний Сондерс прежде был известен лишь своими рассказами. Дебютный роман сделал его фаворитом премии: ставки на его победу в букмекерских конторах составляли 2:1. Это девятая книга его авторства.

Сондерс говорил, что обдумывал роман 20 лет перед написанием. Он сказал Би-би-си, что прежде пару раз пытался начать этот роман, но у него ничего не получалось.

Сондерс получит приз в размере 50 тыс. фунтов (55,9 тыс. евро).

Джордж Сондерс родился в штате Техас, но живет в Нью-Йорке.

Букеровская премия (The Man Booker Prize) считается главной британской книжной наградой и вручается с 1969 года.

Уже четыре года Букеровскую премию может получить автор любого романа, написанного на английском языке, вне зависимости от его гражданства. До 2013 года премия вручалась лишь гражданам Великобритании, Ирландии и стран, входящих в Содружество наций.

С 2013 года премию ни разу не получал британский автор. В 2013 и 2014 годах она досталась писателю из Новой Зеландии, в 2015-м - из Ямайки, в 2016-м - из США.

Редактор: Надежда Берсенёва

джордж сондерсбукеровская премия


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