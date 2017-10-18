Урмас Клаас не будет подавать в отставку

Задержание двух тартуских вице-мэров по подозрению в коррупции не повлияет на переговоры Партии реформ с центристами о создании в Тарту правящей коалиции, и мэр Тарту Урмас Клаас не собирается подавать в отставку из-за скандала.

Об этом Клаас сообщил в среду, 18 октября, радионовостям ERR.

"Эта ситуация не влияет на коалиционные переговоры. Мы работаем и ведем консультации со всеми представленными в горсобрании (политическими) силами. Они были вчера и продолжаются сегодня. Так что в ближайшее время будет ясность", - сказал мэр Тарту, пообещав всестороннее сотрудничество горуправы со следственными органами.

Журналист ERR Мадис Хиндре напомнил Клаасу, что с подобными заявлениями он выступал и после задержания по подозрению в коррупции вице-мэра Тарту Каяра Лембера в мае прошлого года. Тогда Клаас пообещал усилить внутренний контроль, чтобы такие случаи больше не повторялись.

"Со своей стороны мы обязательно должны инициировать внутреннюю проверку, когда узнаем, о каких эпизодах идет речь. Сейчас мы знаем только то, что это не связанные между собой обстоятельства", - сказал Клаас.

Он также заявил, что не намерен подавать в отставку из-за коррупционного скандала в мэрии. "На данном этапе речь идет о подозрениях, и никто из троих (подозреваемых в коррупции вице-мэров - прим. ред.) не осужден. Подозрения касаются не работы горуправы в целом, а сфер ответственности конкретных чиновников. Я продолжу руководить горуправой, чтобы дела в Тарту шли хорошо", - сказал Клаас.

Напомним, что в среду утром Полиция безопасности (КаПо) задержала двух вице-мэров Тарту — реформиста Валво Семиларски и центриста Артема Суворова. Семиларски подозревается в сознательном нарушении антикоррупционного законодательства при проведении сделок в особо крупных размерах и получении взятки. Суворов подозревается в неоднократном получении взяток в течение продолжительного периода в обмен на выделение средств в поддержку ряда организаций.

В мае прошлого года тогдашнему вице-мэру Тарту и зампредседателя Социал-демократической партии Каяру Лемберу было предъявлено подозрение в том, что он участвовал в схеме по незаконному получению 850 000 евро из европейских фондов, брал взятки в связи с проектом застройки недвижимости в районе Раади и установкой общественных туалетов.