rus.err.ee

Сависаар: я буду участвовать в заседаниях горсобрания Таллинна ({{commentsTotal}})

Выборы
Эдгар Сависаар на избирательном участке.
Эдгар Сависаар на избирательном участке. Автор: Сийм Лыви/ERR
Выборы

Если после выборов высказывались предположения, что бывший лидер Центристской партии Эдгар Сависаар не собирается участвовать в работе Таллиннского городского собрания, то, как сообщил сам Сависаар, он обязательно будет принимать участие в заседаниях горсобрания.

"Зачем же мы тогда бы принимали участие в этих выборах", - спросил Сависаар, отвечая на вопрос BNS, будет ли он участвовать в работе горсовета.

По словам Сависаара, он намерен сотрудничать со всеми представленными в горсобрании силами, которые будут предлагать стоящие идеи, в том числе и с Центристской партией.

На прошедших муниципальных выборах Сависаар получил личный мандат, в то время как его избирательный союз не попал в Таллиннское городское собрание.

Редактор: Надежда Берсенёва

таллиннсависаар


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

"офелия" накрыла города пеплом
ЭСТОНИЯ
Иллюстративная фотография.

Канцлер права нашла в законе о соцобеспечении противоречие конституции

Канцлер права Юлле Мадизе направила в Рийгикогу предложение привести Закон о социальном обеспечении в соответствие с Конституцией, поскольку его действующая редакция ставит в неравное положение нуждающихся в помощи лиц, проживающих в учреждениях соцобеспечения.

ИДА-ВИРУМАА
коалиционные переговоры в разгаре
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Историк Игорь Копытин.

Игорь Копытин: за центристов голосовала малообразованная безыдейная масса

По мнению историка и публициста Игоря Копытина, центристы победили на выборах в Таллинне и Ида-Вирумаа потому, что проголосовавшая за них местная русскоязычная община — это наследники советского прошлого, малообразованная безыдейная масса, мятущаяся в плену слепых страхов, повадки и инстинкты которой хорошо изучила Центристская партия.

ЭКОНОМИКА
17.10

Покинувшая Латвию и Литву Prisma хочет удвоить число магазинов в Эстонии Обновлено

17.10

Elering: шторм "Офелия" не повлиял на потребление электричества в Эстонии

17.10

ФОТО: Maxima будет противостоять снижению потребления фиксированными ценами

17.10

Грузооборот Таллиннского порта за девять месяцев вырос на 9%

16.10

RMK выставит на аукцион участок под парк ветрогенераторов в Тоотси за 12 млн евро

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Кинофестиваль PÖFF в 2016 году в Таллинне.

За главный приз кинофестиваля PÖFF будут бороться 18 фильмов

Кинофестиваль "Темные ночи" (PÖFF) объявил 18 фильмов, которые будут бороться за главный приз. Для десяти из представленных фильмов показ в рамках фестиваля будет всемирной премьерой, для семи – международной и для одного фильма – европейской премьерой. Отборочная комиссия просмотрела более 200 фильмов.

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Подборка видео
последние новости
17:30

Урмас Клаас не будет подавать в отставку

17:20

Сависаар: я буду участвовать в заседаниях горсобрания Таллинна

17:08

КаПо задержала по подозрению в коррупции вице-мэров Тарту Артема Суворова и Валво Семиларски Обновлено

16:58

Букеровскую премию американский писатель Джордж Сондерс

16:18

ФОТО: Вакра назвал встречу с центристами обменом любезностями Обновлено

16:02

МуПо: наводнения на улицах вызывают неубранные листья

15:55

Глава Британской разведки: угроз терактов в стране становится больше

15:28

Задержанный во Франции акционист Павленский помещен в психиатрический стационар

15:16

Канцлер права нашла в законе о соцобеспечении противоречие конституции

15:11

Таави Аас: ради создания коалиции центристы ничем жертвовать не будут

15:04

Профсоюзы не могут сами вмешаться в ситуацию с забастовкой в Раквере Обновлено

14:43

Сависаар: Центристская партия не оплачивает мои судебные расходы

14:36

Опрос: 80% граждан Эстонии считают, что страна выиграла от вступления в ЕС

14:29

Стартовали Дни родственных финно-угорских народов

актуальная камера
топ читаемости
17.10

Синоптик о мраке в Таллинне: Эстонию накрыл дым из Португалии и пыль из Сахары

16.10

ФОТО: смотрите, что писали избиратели в бюллетенях

17.10

Ольга Иванова об итогах выборов: это был провал с треском

17.10

ФОТО: Maxima будет противостоять снижению потребления фиксированными ценами

15.10

Умер российский актер Дмитрий Марьянов

09:45

В Таллинне задержан отбиравший у детей мобильники: полиция ищет его возможных жертв

17.10

ВИДЕО: Путин рассмеялся заявлению главы минсельхоза об экспорте свинины в Индонезию

17.10

Покинувшая Латвию и Литву Prisma хочет удвоить число магазинов в Эстонии Обновлено

07:36

Пересчет голосов незначительно повлиял на первоначальный результат Кылварта

17.10

Нескольких забастовщиков уволили с Раквереского мясокомбината Обновлено

за рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: