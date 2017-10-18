Актуальная камера 18.10.2017 (18:00)

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rus.err.ee

КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ В ТАРТУ
Ааду Муст.

Ааду Муст об аресте вице-мэров Тарту: я вне себя

По словам главы тартуского округа Центристской партии Ааду Муста, задержание в среду утром Полицией безопасности (КаПо) двух вице-мэров Тарту - реформиста Валво Семиларски и центриста Артема Суворова - стало для него неожиданным и поразительным известием.

"офелия" накрыла города пеплом
ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
коалиционные переговоры в разгаре
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Историк Игорь Копытин.

Игорь Копытин: за центристов голосовала малообразованная безыдейная масса

По мнению историка и публициста Игоря Копытина, центристы победили на выборах в Таллинне и Ида-Вирумаа потому, что проголосовавшая за них местная русскоязычная община — это наследники советского прошлого, малообразованная безыдейная масса, мятущаяся в плену слепых страхов, повадки и инстинкты которой хорошо изучила Центристская партия.

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СПОРТ
КУЛЬТУРА
Кинофестиваль PÖFF в 2016 году в Таллинне.

За главный приз кинофестиваля PÖFF будут бороться 18 фильмов

Кинофестиваль "Темные ночи" (PÖFF) объявил 18 фильмов, которые будут бороться за главный приз. Для десяти из представленных фильмов показ в рамках фестиваля будет всемирной премьерой, для семи – международной и для одного фильма – европейской премьерой. Отборочная комиссия просмотрела более 200 фильмов.

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