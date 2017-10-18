Ааду Муст об аресте вице-мэров Тарту: я вне себя

По словам главы тартуского округа Центристской партии Ааду Муста, задержание в среду утром Полицией безопасности (КаПо) двух вице-мэров Тарту - реформиста Валво Семиларски и центриста Артема Суворова - стало для него неожиданным и поразительным известием.

Об этом в среду, 18 октября, сообщили радионовости ERR.

"Новость действительно неожиданная и поразительная. У меня нет другой информации, кроме той, что я слышал в новостях. Я вне себя, потому что никаких признаков того, что наш молодой вице-мэр может сделать что-то запрещенное или некрасивое, действительно не было", - сказал Муст.

"Я не встречался с Артемом Суворовым и не знаю, возможно ли это вообще, чтобы выслушать, что он может сказать", - добавил центрист.

"Я знаю, что такое презумпция невиновности, но я все-таки считаю, что его деятельность, как минимум в руководящих органах, должна быть приостановлена до тех пор, пока появится очень четкая информация о фактическом содержании дела", - сказал Муст.

Глава тартуского округа Центристской партии признал, что его однопартийцы подавлены случившимся.

Ратас: подозреваемые в коррупции должны покинуть посты

Премьер-министр Эстонии, председатель Центристской партии Юри Ратас назвал случившееся в Тарту "печальной новостью, которая шокировала всех нас".

По его словам, речь идет о достаточно серьезных подозрениях, поэтому оба вице-мэра должны покинуть свои посты, а тартуская мэрия - всесторонне сотрудничать с КаПо и прокуратурой.

Ранее с аналогичным заявлением выступил генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб, по словам которого подозрения в коррупции, предъявленные вице-мэру Тарту Артему Суворову, в партии восприняли очень серьезно, и ему придется покинуть свой пост.

Кроме того, руководство отделения Центристской партии в Тарту соберется в ближайшее время, чтобы обсудить приостановление полномочий Суворова в руководстве региональной ячейки партии.

О намерении требовать отставки обоих вице-мэров заявил и мэр Тарту Урмас Клаас.

Напомним, что в среду утром Полиция безопасности (КаПо) задержала двух вице-мэров Тарту — реформиста Валво Семиларски и центриста Артема Суворова. Семиларски подозревается в сознательном нарушении антикоррупционного законодательства при проведении сделок в особо крупных размерах и получении взятки. Суворов подозревается в неоднократном получении взяток в течение продолжительного периода в обмен на выделение средств в поддержку ряда организаций.