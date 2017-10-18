В Киеве полиция пыталась штурмом взять палаточный городок протестующих

На данный момент обстановка спокойная, но после попытки штурма некоторые активисты начали вытаскивать плитку с тротуара на улице Грушевского, передает УНИАН.

В Киеве полиция начала штурмовать палаточный городок на улице Грушевского. Как передает корреспондент УНИАН, штурм начался примерно в 17:20. Спецназовцы начали наступление на палатки на улице Грушевского со стороны угла улицы Шелковичной и Грушевского.

Правоохранители подбежали к первым палаткам, но активисты начали отбиваться. Силовики применили слезоточивый газ, среди пострадавших оказался народный депутат Украины от "Самопомочи" Егор Соболев.

Вместе с тем, полиция сразу отступила на территорию площади Конституции, остановив таким образом штурм. В момент штурма большинство активистов находились на углу Грушевского и Липской, откуда, по предварительным данным, планировался поход митингующих к Администрации президента Украины.

Также на углу Грушевского и Липской стоит кордон нацгвардейцев и спецназовцев численностью до 300 человек.

На данный момент обстановка спокойная, но после попытки штурма некоторые активисты с помощью лома и других железных предметов начали вытаскивать плитку с тротуара на улице Грушевского. Часть активистов убеждали их, что этого делать не нужно. Пока демонтированы не более 10 плиток.

Напомним, по сообщениям СМИ, участники митинга отобрали несколько полицейских щитов. Также неизвестные молодые люди в масках начали разбирать мостовую рядом с палаточным городком.

Как сообщал УНИАН, вчера, 17 октября, под Верховной Радой начался митинг, участники которого требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания Антикоррупционного суда.

Организаторами акции выступают партии "Объединение "Самопомощь", ВО "Батькивщина", "Движение новых сил", "5.10", ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор" и ​​ряд общественных организаций. В течение дня произошли столкновения полиции и митингующих. Участники акции заявили о намерении оставаться под зданием ВР как минимум до четверга, поскольку ожидают, что именно 19 октября парламент рассмотрит их требования.