Ксения Собчак собирается баллотироваться в президенты России

Телеведущая Ксения Собчак объявила, что решила принять участие в выборах президента России в 2018 году. Одновременно в интернете заработал сайт под названием "Собчак против всех", созданный специально к выборам.

"Мне 35 лет и я решила баллотироваться в президенты. Я против всех, кто обычно этим правом пользуется, - говорится в видеообращении Собчак, опубликованном на этом сайте. - Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех", передает слова Собчак Русская служба Би-би-си.

"Когда мне было 18 лет, Путин стал президентом России. Дети, которые родились в тот год, уже сами пойдут голосовать. А ведь может случиться так, что, когда мой сын пойдет на выборы, в списке кандидатов будут по-прежнему Зюганов, Жириновский и Путин", - заявила Собчак.

В начале сентября газета "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента России сообщила, что в Кремле считают целесообразным выдвижение женщины на президентских выборах 2018 года в качестве конкурента президенту Владимиру Путину.

Один из источников "Ведомостей" в администрации президента назвал Собчак идеальным кандидатом на выдвижение, добавив, что она, по его мнению, демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику.

Собчак отреагировала на эти сообщения постом в "Инстаграме", обвинив сообщившие о ее выдвижении СМИ в том, что они не попытались взять у нее комментарий.

"Что там кто обсуждает в высоких кабинетах - не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом. И диагноз у меня один - унылое ***** ваша политика сегодня, господа! Скучно и мерзко. И вот теперь уже бросаться за комментариями ко мне поздно, ушла в апешечку на брейнсторм с казаками, Хирургом и православными активистами," - написала она.

Через несколько дней о том же со ссылкой на источник, близкий к администрации, сообщил телеканал RTVI. Собчак, комментируя это сообщение в беседе с "Дождем" заявила, что ее пытаются дискредитировать.

Путин о выдвижении Собчак: каждый человек имеет право выставить свою кандидатуру

Владимир Путин прокомментировал информацию о готовящемся выдвижении Собчак во время итоговой пресс-конференции саммита БРИКС во Владивостоке 5 сентября.

"Каждый человек в соответствии с законом имеет право выставить свою кандидатуру. И Ксения Собчак не является здесь исключением. Я с уважением относился и отношусь к ее отцу [Анатолию Собчаку], считаю, что он выдающийся деятель современной российской истории," - заявил Путин, добавив, что слышит о возможном выдвижении Ксении в первый раз.

На следующий день Собчак заявила, что не связана с администрацией президента, назвав сообщения попыткой дискредитировать ее.

"Никаких связей у меня ни с кем нет, кроме чем с самой собой. Я независимый человек. Если я буду принимать в будущем какие-то решения, то это будут мои решения. Неделю муссируется некий человек, который сам не сделал никаких заявлений. Это маразм и попытка дискредитации", - сказала Собчак в разговоре с телеканалом "Дождь" 6 сентября.

Собчак ищет руководителя предвыборного штаба

Позднее Русской службе Би-би-си стало известно, что Ксения Собчак сделала нескольким либеральным журналистам предложение возглавить свой предвыборный штаб.

По данным Би-би-си, с предложением возглавить свой предвыборный штаб Ксения Собчак обращалась, в частности, к гендиректору канала "Дождь" Наталье Синдеевой, к создателю фонда "Спид.Центр" Антону Красовскому и к журналисту, автору книги "Вся кремлевская рать" и экс-главреду "Дождя" Михаилу Зыгарю.

Кроме того, такое предложение она делала бывшему руководителю правозащитного отделения "Открытой России" Марии Бароновой, политтехнологу Станиславу Белковскому и журналисту Роману Суперу. Те же кандидатуры назвало издание The Bell.

По данным Би-би-си, никто из них не согласился работать на кампанию Собчак. Красовский, Зыгарь, Баронова и Супер от комментариев воздержались, Синдеева на звонок Би-би-си не ответила. Белковский в разговоре с Би-би-си отрицал, что Собчак предложила ему работать в ее штабе. Более того, он заявил, что готов сам выдвинуться в президенты.

14 октября источники Би-би-си сообщили, что Собчак встретилась с Владимиром Путиным. Поводом для встречи было интервью для фильма об Анатолии Собчаке. "После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине", - сказал один из наших собеседников.