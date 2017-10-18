rus.err.ee

Ксения Собчак собирается баллотироваться в президенты России ({{commentsTotal}})

За рубежом
Ксения Собчак
Ксения Собчак Автор: ТАСС/Scanpix
За рубежом

Телеведущая Ксения Собчак объявила, что решила принять участие в выборах президента России в 2018 году. Одновременно в интернете заработал сайт под названием "Собчак против всех", созданный специально к выборам.

"Мне 35 лет и я решила баллотироваться в президенты. Я против всех, кто обычно этим правом пользуется, - говорится в видеообращении Собчак, опубликованном на этом сайте. - Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех", передает слова Собчак Русская служба Би-би-си.

"Когда мне было 18 лет, Путин стал президентом России. Дети, которые родились в тот год, уже сами пойдут голосовать. А ведь может случиться так, что, когда мой сын пойдет на выборы, в списке кандидатов будут по-прежнему Зюганов, Жириновский и Путин", - заявила Собчак.

В начале сентября газета "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента России сообщила, что в Кремле считают целесообразным выдвижение женщины на президентских выборах 2018 года в качестве конкурента президенту Владимиру Путину.

Один из источников "Ведомостей" в администрации президента назвал Собчак идеальным кандидатом на выдвижение, добавив, что она, по его мнению, демонстрирует образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику.

Собчак отреагировала на эти сообщения постом в "Инстаграме", обвинив сообщившие о ее выдвижении СМИ в том, что они не попытались взять у нее комментарий.

"Что там кто обсуждает в высоких кабинетах - не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом. И диагноз у меня один - унылое ***** ваша политика сегодня, господа! Скучно и мерзко. И вот теперь уже бросаться за комментариями ко мне поздно, ушла в апешечку на брейнсторм с казаками, Хирургом и православными активистами," - написала она.

Через несколько дней о том же со ссылкой на источник, близкий к администрации, сообщил телеканал RTVI. Собчак, комментируя это сообщение в беседе с "Дождем" заявила, что ее пытаются дискредитировать.

Путин о выдвижении Собчак: каждый человек имеет право выставить свою кандидатуру

Владимир Путин прокомментировал информацию о готовящемся выдвижении Собчак во время итоговой пресс-конференции саммита БРИКС во Владивостоке 5 сентября.

"Каждый человек в соответствии с законом имеет право выставить свою кандидатуру. И Ксения Собчак не является здесь исключением. Я с уважением относился и отношусь к ее отцу [Анатолию Собчаку], считаю, что он выдающийся деятель современной российской истории," - заявил Путин, добавив, что слышит о возможном выдвижении Ксении в первый раз.

На следующий день Собчак заявила, что не связана с администрацией президента, назвав сообщения попыткой дискредитировать ее.

"Никаких связей у меня ни с кем нет, кроме чем с самой собой. Я независимый человек. Если я буду принимать в будущем какие-то решения, то это будут мои решения. Неделю муссируется некий человек, который сам не сделал никаких заявлений. Это маразм и попытка дискредитации", - сказала Собчак в разговоре с телеканалом "Дождь" 6 сентября.

Собчак ищет руководителя предвыборного штаба

Позднее Русской службе Би-би-си стало известно, что Ксения Собчак сделала нескольким либеральным журналистам предложение возглавить свой предвыборный штаб.

По данным Би-би-си, с предложением возглавить свой предвыборный штаб Ксения Собчак обращалась, в частности, к гендиректору канала "Дождь" Наталье Синдеевой, к создателю фонда "Спид.Центр" Антону Красовскому и к журналисту, автору книги "Вся кремлевская рать" и экс-главреду "Дождя" Михаилу Зыгарю.

Кроме того, такое предложение она делала бывшему руководителю правозащитного отделения "Открытой России" Марии Бароновой, политтехнологу Станиславу Белковскому и журналисту Роману Суперу. Те же кандидатуры назвало издание The Bell.

По данным Би-би-си, никто из них не согласился работать на кампанию Собчак. Красовский, Зыгарь, Баронова и Супер от комментариев воздержались, Синдеева на звонок Би-би-си не ответила. Белковский в разговоре с Би-би-си отрицал, что Собчак предложила ему работать в ее штабе. Более того, он заявил, что готов сам выдвинуться в президенты.

14 октября источники Би-би-си сообщили, что Собчак встретилась с Владимиром Путиным. Поводом для встречи было интервью для фильма об Анатолии Собчаке. "После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине", - сказал один из наших собеседников.

Редактор: Надежда Берсенёва

путинсобчак


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

КОРРУПЦИОННЫЙ СКАНДАЛ В ТАРТУ
Ааду Муст.

Ааду Муст об аресте вице-мэров Тарту: я вне себя

По словам главы тартуского округа Центристской партии Ааду Муста, задержание в среду утром Полицией безопасности (КаПо) двух вице-мэров Тарту - реформиста Валво Семиларски и центриста Артема Суворова - стало для него неожиданным и поразительным известием.

"офелия" накрыла города пеплом
ЭСТОНИЯ
ИДА-ВИРУМАА
коалиционные переговоры в разгаре
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Историк Игорь Копытин.

Игорь Копытин: за центристов голосовала малообразованная безыдейная масса

По мнению историка и публициста Игоря Копытина, центристы победили на выборах в Таллинне и Ида-Вирумаа потому, что проголосовавшая за них местная русскоязычная община — это наследники советского прошлого, малообразованная безыдейная масса, мятущаяся в плену слепых страхов, повадки и инстинкты которой хорошо изучила Центристская партия.

ЭКОНОМИКА
17.10

Покинувшая Латвию и Литву Prisma хочет удвоить число магазинов в Эстонии Обновлено

17.10

Elering: шторм "Офелия" не повлиял на потребление электричества в Эстонии

17.10

ФОТО: Maxima будет противостоять снижению потребления фиксированными ценами

17.10

Грузооборот Таллиннского порта за девять месяцев вырос на 9%

16.10

RMK выставит на аукцион участок под парк ветрогенераторов в Тоотси за 12 млн евро

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Кинофестиваль PÖFF в 2016 году в Таллинне.

За главный приз кинофестиваля PÖFF будут бороться 18 фильмов

Кинофестиваль "Темные ночи" (PÖFF) объявил 18 фильмов, которые будут бороться за главный приз. Для десяти из представленных фильмов показ в рамках фестиваля будет всемирной премьерой, для семи – международной и для одного фильма – европейской премьерой. Отборочная комиссия просмотрела более 200 фильмов.

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
LIVE 23 октября в 21:30
На титул лучшего футболиста 2017 года претендуют Месси, Роналду и Неймар.

Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
19:37

Юри Ратас в Брюсселе участвует в саммите по вопросам социально-экономического развития

19:35

Признанный виновным в коррупции нарвский депутат вновь в своем кресле

19:34

В Эстонии началась кампания борьбы с кибер-буллингом

19:33

В Рийгикогу началось первое чтение госбюджета 2018 года

19:31

Рабочие скотобойни Раквереского мясокомбината прекратят забастовку

19:04

Ксения Собчак собирается баллотироваться в президенты России

18:30

В Киеве полиция пыталась штурмом взять палаточный городок протестующих

18:22

Ааду Муст об аресте вице-мэров Тарту: я вне себя

18:13

Актуальная камера 18.10.2017 (18:00)

17:30

Урмас Клаас не будет подавать в отставку

17:20

Сависаар: я буду участвовать в заседаниях горсобрания Таллинна

17:08

КаПо задержала по подозрению в коррупции вице-мэров Тарту Артема Суворова и Валво Семиларски Обновлено

16:58

Букеровскую премию американский писатель Джордж Сондерс

16:18

ФОТО: Вакра назвал встречу с центристами обменом любезностями Обновлено

Полезно знать

Топ читаемости
17.10

Синоптик о мраке в Таллинне: Эстонию накрыл дым из Португалии и пыль из Сахары

16.10

ФОТО: смотрите, что писали избиратели в бюллетенях

17.10

Ольга Иванова об итогах выборов: это был провал с треском

17.10

ФОТО: Maxima будет противостоять снижению потребления фиксированными ценами

09:45

В Таллинне задержан отбиравший у детей мобильники: полиция ищет его возможных жертв

15.10

Умер российский актер Дмитрий Марьянов

17.10

ВИДЕО: Путин рассмеялся заявлению главы минсельхоза об экспорте свинины в Индонезию

17.10

Покинувшая Латвию и Литву Prisma хочет удвоить число магазинов в Эстонии Обновлено

17:08

КаПо задержала по подозрению в коррупции вице-мэров Тарту Артема Суворова и Валво Семиларски Обновлено

07:36

Пересчет голосов незначительно повлиял на первоначальный результат Кылварта

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
19:37

Юри Ратас в Брюсселе участвует в саммите по вопросам социально-экономического развития

19:35

Признанный виновным в коррупции нарвский депутат вновь в своем кресле

19:34

В Эстонии началась кампания борьбы с кибер-буллингом

19:33

В Рийгикогу началось первое чтение госбюджета 2018 года

15:11

Таави Аас: ради создания коалиции центристы ничем жертвовать не будут

11:09

Рийгикогу внесет поправки к закону о подслащенных напитках

09:09

В среду днем +7..+12 градусов

08:05

Трудовая инспекция напоминает: у родителя есть преимущество при выборе даты отпуска

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: