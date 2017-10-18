Рабочие скотобойни Раквереского мясокомбината прекратят забастовку

Рабочие скотобойни Раквереского мясокомбината с четверга выйдут на работу, хотя работодатель не выполнил ни одного из их требований, включая восстановление в должности уволенных накануне рабочих.

Об этом в среду, 18 октября, сообщила "Актуальная камера".

Начавшаяся во вторник забастовка, в которой первоначально приняли участие 27 из 64 рабочих забойного цеха Раквереского мясокомбината, завершится в четверг. Работники не добились повышения оплаты труда, и нескольких уволенных не восстановили на рабочем месте.

В среду переговоры начались в 9 утра и продолжались до полудня, но никакого результата не принесли. "Как вы видите, трудовая книжка на руках. Начальство и слушать нас не захотело. Причины все раздутые, как и всегда. В общем, гнут свою линию", - сказал уволенный рабочий Жан Колпаков.

Для предприятия главным результатом переговоров стало то, что работники прекратили несанкционированную забастовку и завтра выйдут в привычную смену.

"Скажем так, с людьми надо договариваться, поскольку если есть проблема, то нужно находить подходящее всем решение. Угрозы одной из сторон - неподходящее решение. Этих ситуаций в будущем надо избегать", - сказала председатель правления владеющей мясокомбинатом компании HKScan Анне Мери.

Сначала рабочие настаивали на двухкратном увеличении зарплаты, но на последующих переговорах они готовы согласиться и на рост зарплаты в 25%.

"Мы хотели бы донести до руководства наши требования, которые у нас более-менее сформировались. Во вторник мы снова встретимся с руководством и скажем, что мы хотим. Я не знаю, как они будут реагировать, каким образом. Сейчас же мы видим, что происходит на самом деле, и к чему может все привести. Могу только сказать, что нынешнее состояние - это просто тупик. Люди не знают, что делать. Работать или уйти, что-то делать или просто бросить", - сказал работник забойного цеха Раквереского мясокобината Айвар Аллесе.

По его словам, с руководством предприятия есть договоренность о том, что дальнейших увольнений не будет. Аллесе отметил, что рассматривается вариант забастовки, которая уже пройдет согласно установленным процедурам.