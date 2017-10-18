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Избирком подтвердил законность избрания коррупционера Федора Овсянникова в нарвское горсобрание ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Светлана Чехова/ERR
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Новости "Радио 4"

Центральная избирательная комиссия подтвердила законность избрания в Нарвское городское собрание Федора Овсянникова, который в начале сентября был окончательно признан виновным в торговле влиянием и причастности к преступлению в сфере конкуренции, лишившись в результате мандата в горсобрании предыдущего созыва.

В ответ на запрос корреспондента портала rus.err.ee, в центральной избирательной комиссии пояснили, что человек с уголовным наказанием (в том числе за коррупцию) может заседать в городском или волостном собрании, если его полномочия в предыдущем составе горсобрания были прекращены в связи со вступившим в силу обвинительным приговором.

Соответствующая статья закона о лишении депутатских полномочий применяется только в том случае, если обвинительный приговор вступает в силу в период действия полномочий. Второй раз лишить депутата полномочий на основании такого приговора нельзя.

В избиркоме не стали давать оценку этой ситуации, отметив, что данный вопрос следует адресовать принимающему законы Рийгикогу.

Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс также отметил в интервью службе новостей "Радио 4", что в юридической службе Нарвской горуправы сослались еще на один принцип, позволяющий Овсянникову работать в новом созыве горсобрания.

"Как пояснила наша служба, люди все равно проголосовали за него, зная о том, что он осужден. То есть у них была возможность выбора — голосовать за него или нет. И люди проголосовали за господина Овсянникова, он получил новый мандат, в котором уже не придется сомневаться избирательной комиссии или службам, и будем его принимать как члена городского собрания", - сказал Лийметс.

В начале сентября Государственный суд не принял к рассмотрению кассационные жалобы фигурантов громкого дела о коррупции во властных структурах Нарвы. Таким образом, были окончательно признаны виновными четыре человека, в том числе депутат горсобрания Федор Овсянников и бывший вице-мэр Нарвы Андрей Филиппов. Овсянников был признан виновным в торговле влиянием и причастности к преступлению в сфере конкуренции.

Поскольку закон не препятствовал выдвижению их кандидатур, они оба баллотировались в Нарве по списку Центристской партии на выборах 15 октября. Овсянников набрал 256 голосов и прошел в городское собрание.

Редактор: Андрей Крашевский

выборы


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