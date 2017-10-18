Юри Ратас в Брюсселе участвует в саммите по вопросам социально-экономического развития

Сегодня премьер-министр Юри Ратас отправился в Брюссель, где он примет участие в саммите по вопросам социально-экономического развития, в ходе которого руководители европейских институтов власти, а также представители работников и работодателей обсудят, как cовместными усилиями формировать будущее Европы, укрепляя экономику и социальную сферу. С подробностями об этой встрече из Брюсселя передает наш корреспондент Андриан Череменин: