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Министр финансов: бюджет ускорит рост доходов и подстегнет экономику ({{commentsTotal}})

Эстония
Дмитрий Куликов
Эстония

Министр финансов Тоомас Тынисте заявил в ходе начавшегося в среду в Рийгикогу обсуждения государственного бюджета на 2018 год, что предложенный правительством вариант бюджета ускорит рост доходов, подстегнет экономику и приведет к укреплению безопасности, а оппозиция предложила вернуть законопроект на доработку, т.к. дефицитный бюджет при растущей экономике отрицательно скажется на благосостоянии страны.

Об этом в среду, 18 октября, сообщила "Актуальная камера".

По словам Тынисте, при составлении бюджета в расчет был принят последний прогноз министерства финансов, согласно которому темп роста экономики превысит 3% в год, а экспорт будет увеличиваться еще быстрее.

По мнению министра, бюджет является практически сбалансированным и опасаться перегрева экономики не стоит.

"Если посмотреть на цифры реальных расходов и сравнить их с общим объемом экономики, то правительственный сектор своей налоговой политикой не повлияет на экономику ни в сторону ее понижения, ни в сторону повышения. И все потому, что бюджет близок к балансу. Те стратегические инвестиции, которые планирует правительство на улучшение инфраструктуры, будь то дороги или интернет, на оборонную мощь страны, даже если они будут произведены из резервов или за счет кредитов, не изменят общей картины", - заявил Тынисте.

Он добавил, что структурный дефицит бюджета по отношению к ВВП страны составит менее 1%, а запланированные налоги и акцизы не должны увеличить налоговую нагрузку на жителей и бизнес.

Другого мнения придерживается оппозиция, которая считает, что правительство должно доработать бюджет, потому что нельзя залезать в долги, когда экономика растет.

"Об этом говорят и Банк Эстонии, и члены Совета по бюджету, что дополнительно инвестициями разгонять экономику не нужно, потому что экономика растет хорошими темпами сама по себе. Когда экономика растет сама по себе, нужно готовить запасы на трудные времена. То есть собирать резервы, копить, а не тратить, как показывает тот проект бюджета, который представлен здесь. Он дефицитный, то есть мы тратим больше, чем поступает в государственную казну", - сказал депутат Рийгикогу от оппозиционной Партии реформ Денис Бородич.

Согласно представленному законопроекту, доходы бюджета следующего года правительство оценивает в 10,33 млрд евро, а расходы - в 10,55 млрд. Достичь структурного баланса государственной казны правительство запланировало к 2020 году.

Как ранее пояснил премьер-министр Юри Ратас, при верстке бюджета были учтены следующие основные приоритеты: увеличение численности населения Эстонии, повышение благосостояния и сплоченности жителей, поощрение экономического роста, а также укрепление безопасности.

В коалиции подчеркивают, что ставка необлагаемого налогом минимума поднимется до 500 евро, что приведет к росту зарплат низкооплачиваемых работников на 15%.

Зарплатный фонд работников, получающих оклады из госбюджета, увеличится на 2,5%. Продолжит государство вкладывать и в оборону - затраты на эту сферу составят 2,11% от ВВП. 

Редактор: Андрей Крашевский



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