75-летняя виновница тяжелого ДТП предстала перед судом

Суд начал рассмотрение дела 75-летней женщины, из-за неправильных действий которой за рулем автомобиля получили тяжелые травмы два человека.

Об этом в среду, 18 октября, сообщила "Актуальная камера".

ДТП произошло в январе этого года на перекрестке у торгового центра Kristiine. В результате аварии тяжелые увечья получили два пешехода, стоявшие на островке безопасности.

Пожилая женщина не смогла объяснить суду, почему она совершила запрещенный в этом месте поворот налево. Возможной причиной своего действия она назвала ослепивший ее рекламный щит.

75-летняя виновница ДТП готова возместить пострадавшим нематериальный ущерб в размере 10 000 евро. Эту сумму готов внести за свою пожилую мать ее сын.