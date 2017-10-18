Тартуский аэропорт теряет пассажиров из-за неудобного расписания

В прошлом году Тартуский аэропорт в конце лета обслужил рекордное количество пассажиров, но в начале осени этого года линией Тарту-Хельсинки воспользовались на 15% меньше пассажиров.

Об этом в среду, 18 октября, сообщила "Актуальная камера".

В администрации аэропорта спад пассажиропотока объясняют неудобным расписанием.

"Мы сами оценивали и думаем, что это связано с расписанием вылета самолетов. Пассажир выбирает удобное ему время для пересадки на другой рейс в Хельсинки. Опрос пассажиров показал, что для 77% опрошенных Хельсинки не является конечным пунктом. Пассажиры поздних рейсов из Тарту вынуждены ночевать в Хельсинки или во время пересадки ждать дольше, чем они привыкли", - пояснил директор Тартуского аэропорта Арго Аннук.

Более пяти лет назад из Тарту можно было летать в Таллинн, Ригу и Стокгольм. В настоящий момент аэропорт обслуживает только одну линию. Регулярные рейсы по маршруту Тарту-Хельсинки-Тарту выполняют самолеты авиакомпании Finnair.

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, у финской фирмы на данный момент нет возможности изменить расписание. "Мы с авиакомпанией Finnair регулярно поддерживаем контакт. Регулярно встречались, обсуждали и они поставлены в известность по поводу этой проблемы. Но на сегодняшний момент у них технически нет свободных самолетов для ранних вылетов", - сказал Пяргмяэ.

Кроме того, по данным аэропорта, пассажиры хотели бы иметь возможность летать из Тарту не только в Хельсинки, но и в Стокгольм, Ригу и Копенгаген.

По словам Пяргмяэ, каких-либо кардинальных изменений в деятельности Тартуского аэропорта не будет. Единственным открытым вопросом остается, какое еще место могло бы стать пунктом назначания для самолетов, вылетающих из Тарту.