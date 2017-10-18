Ригу украсил гигантский флаг Латвии на 60-метровой мачте

Силуэт Риги изменился - теперь его украшает гигантский флаг Латвии, который развевается на высоком флагштоке, установленном на дамбе на берегу Даугавы.

Монументальная мачта сооружена в честь столетия Латвийской Республики, сообщила в среду, 18 октября, "Актуальная камера".

Высота мачты - 60 метров, а размеры флага - 20 на 10 метров.

Идея установить гигантский флаг была выдвинута в рамках гражданской инициативы, а деньги на сооружение были собраны в ходе частных пожертвований.

Гигантские флаги уже развеваются по всей Латвии, в том числе пограничном с Эстонией городе Валка.