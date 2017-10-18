Актуальная камера 18.10.2017 (20:00)

Департамент муниципальной полиции (МуПо) Таллинна напоминает, что владельцы недвижимости обязаны убирать прилегающие к ней тротуары и отнесенные к их ведению территории, что обеспечивает и функционирование ливневой канализации.
По мнению историка и публициста Игоря Копытина, центристы победили на выборах в Таллинне и Ида-Вирумаа потому, что проголосовавшая за них местная русскоязычная община — это наследники советского прошлого, малообразованная безыдейная масса, мятущаяся в плену слепых страхов, повадки и инстинкты которой хорошо изучила Центристская партия.
Американский писатель Джордж Сондерс получил Букеровскую премию за дебютный экспериментальный роман "Линкольн в Бардо".
Потенциальная независимость Каталонии