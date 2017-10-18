В четверг облачно с прояснениями, +7.. +11

Ночью переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, на северном побережье порывами до 15 м/с, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха от +3 до +8, на побережье до +11.

Днем облачно с прояснениями. Местами не исключен небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха от +7 до +11.