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Рынок крупных продмагазинов насыщен, будущее — за небольшими магазинами ({{commentsTotal}})

Экономика
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Автор: Postimees/Scanpix
Экономика

Что касается торговых площадей в Эстонии, то рынок крупных продуктовых магазинов в стране насыщен и будущее — за небольшими магазинами, расположенными рядом с жилыми домами, считают эксперты в области торговли и недвижимости.

Во вторник, 17 октября, лидеры финской торговой сети Prisma представили в Таллинне амбициозный план — в течение следующих пяти лет удвоить количество своих магазинов в Эстонии, и, прежде всего, за счет новых супермаркетов. Какими по площади будут эти магазины в магазинах, пока еще не решено, пишет новостной портал ERR.

По словам члена правления Союза торговцев и руководителя "Центра Виру" (Viru keskus) Антса Вазара, время больших магазинов в Эстонии подходит к концу, а будущее — за магазинами шаговой доступности. Люди все больше ценят свое время, поэтому ежедневный поход в магазин должен быть максимально простым и быстрым.

"Рынок супермаркетов вот-вот переполнится, но, конечно, смекалистые найдут свою нишу. Здесь надо смотреть, что стоит за развитием жилых районов. Супермаркетов и так уже довольно много, и следующий шаг должен быть в направлении близких к жилым домам магазинов", - считает Вазар.

По словам аналитика Uus Maa Kinnisvarabüroo Игоря Хабала, в настоящее время все действующие в Эстонии розничные сети очень заинтересованы как раз в развитии магазинов шаговой доступности.

"Несомненно, это приведет к консолидации и усилению конкуренции, потому что мы знаем, что Lidl хочет прийти к нам на рынок именно в этом сегменте. Хочет выйти на рынок небольших магазинов с низкими ценами, потому что их сейчас мало", - пояснил Хабал.

В наихудшей ситуации находятся устаревшие супермаркеты нынешних торговых сетей, потому будущее за большими торгово-развлекательными центрами.

"Эти среднего размера торговые центры, которые слишком малы по сравнению с крупными развлекательными центрами, но слишком велики для магазинов шаговой доступности. Это те, кому сегодня нужно найти свое лицо, и я вижу, что им сейчас на рынке тяжелее всего", - сказал Хабал.

В настоящее время в Эстонии действует 0 розничных сетей, на которые приходится 80% рынка.

Для справки

Магазин шаговой доступности — небольшой магазин, предназначенный для обеспечения текущих потребностей живущих неподалеку покупателей.

Редактор: Надежда Берсенёва

недвижимостьсупермаркет


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