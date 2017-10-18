Коррупционеры Аллан Кийль и Алар Няэме получили работу в Сылеском спорткомплексе ({{commentsTotal}})
Признанный виновным в присвоении городских средств центрист Алар Няэме и обвиняемый в получении взятки бывший руководитель Таллиннского порта Аллан Кийль устроились на работу в принадлежащем Таллинну новом спортивном комплексе в Сыле.
Об этом в среду, 18 октября, сообщило издание Äripäev.
По его сведениям, Няэме стал директором по развитию спорткомплекса, а Кийль - ответственным за арены.
Оба подтвердили, что они были приглашены на работу главой столичного Департамента по вопросам спорта и работы с молодежью Рейном Ильвесом.
Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, курирующий в столице вопросы спорта, не ответил на вопросы Äripäev к моменту выхода статьи.
Редактор: Андрей Крашевский