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Игорь Копытин: я не буду извиняться перед русскоязычными избирателями центристов ({{commentsTotal}})

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Историк, педагог и публицист Игорь Копытин в видеоинтервью порталу rus.err.ee пояснил свое недавнее нашумевшее оскорбительное высказывание о русскоязычных избирателях центристов, заявив, однако, что не отказывается от своих слов в адрес русскоязычной общины, хотя сам является ее частью.

Как пояснил в студии Копытин, основным поводом для публикации нашумевшего поста стало желание указать на проблемы, которые создает монополия одной партии на власть, а также на причины этой ситуации. Еще один повод - хамская, по мнению публициста, риторика центристских политиков, обращенная к русскоязычным избирателям.

"Русскоязычное население Ласнамяэ, которое поддержало центристов, это масса, но этой массой их сделали центристы. Основной посыл моего поста заключался в том, что центристы разговаривают с русскоязычными жителями с позиции господ, как господин с чернью", - пояснил Копытин.

В результате, считает Копытин, создается своебразный порочный круг.

"Моя мысль о необразованности русскоязычного избирателя в том, что он плохо ориентируется в политике, не знает действующих лиц, не знаком с другими политическими партиями, с их программами, и не видит альтернативы Центристской партии", - сказал он.

Эта ситуация выгодна центристам, которые закрепляют ее непрекращающейся пропагандой с привлечением административного ресурса. "С другой стороны, Центристская партия годами работает над созданием своего имиджа среди русскоязычных избирателей. Центристы очень хорошо знают своего избирателя и для влияния на него они используют не только партийный аппарат, но и город, контролируя все основные сферы жизни, с которыми сталкиваются человек - транспорт, социальное обеспечение, сфера образования и т. д.", - добавил Копытин.

Разный уровень политической культуры у русских и эстонцев

По его мнению, несменяемость власти говорит о низком уровне политической культуры, демократии и развития гражданского общества.

"Для демократии нужна смена власти. А когда есть монополия одной партии, то невозможно сравнить. Русские считают, что политики якобы воруют. Если избрать другую партию, будут воровать еще больше, а еще и ограничат права русских - урежут русское образование, надбавку к пенсии и т. п.", - сказал он.

Среди эстонцев ситуация иная, поскольку их голоса разделяются в сравнимых пропорциях между разными партиями. "Среди эстонцев поддерживают разные партии, а среди русскоязычных - в основном Центристскую партию", - сказал Копытин.

"Как может делать сознательный гражданин алогичное, нерациональное решение. Они думают, что есть только Центристская партия и альтернативы нет. Отчасти это наследие советского прошлого - привычка, что есть только одна партия, что за нас все решат", - добавил он.

"Чтобы не быть массой, нужно заявить мнение. Должно быть гражданское независимое мышление. Надо ознакомиться с конституцией, политическими партиями, программами", - считает Копытин.

О низком уровне политической культуры говорят и прозвучавшие в адрес публициста угрозы физической расправы, от которых, по его мнению, недалеко и до призывов расстрелять врагов народа.

Моя супруга голосовала за центристов

Копытин не стал извиняться за свою публикацию.

"Я не считаю, что я кого-то оскорбил. Не нужно обижаться, потому что я никого не хотел оскорблять. Люди, которые в нашей общине находятся, они это понимают. Я это вижу, я сам член этой общины. Я пользуюсь общественным транспортом. Я среди этих людей. Этот пост, в том числе, и про меня. Я говорю в том числе про себя. Перед кем я должен извиняться, перед самим собой?", - ответил публицист на вопрос ведущего.

На вопрос, голосовал ли он сам за Центристскую партию, Копытин ответил отрицательно, но добавил, что за центристов проголосовала его супруга. "Она это сделала осознанно, но она эстонка", - сказал Копытин.

Редактор: Екатерина Таклая, Андрей Крашевский

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