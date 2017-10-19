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LIVE в 15:00: о центристах и их электорате - с Игорем Копытиным ({{commentsTotal}})

Выборы
Историк Игорь Копытин.
Историк Игорь Копытин. Автор: ERR
Выборы

Сегодня, 19 октября, в студию порталов ERR мы пригласили военного историка, педагога и публициста Игоря Копытина, чтобы обсудить ситуацию вокруг его поста в Фейсбуке по итогам муниципальных выборов, который вызвал шквал негатива со стороны центристов и их сторонников.

На днях Копытин опубликовал в соцсети Фейсбук реплику, в которой выразил свое возмущение тем, что регионы с преимущественно русскоязычным электоратом вновь в большинстве проголосовали за представителей Центристской партии.

"Малообразованная безыдейная масса, мятущаяся в плену слепых страхов, наследники советского прошлого - так можно охарактеризовать местную русскоязычную общину. И ЦП хорошо знает повадки этой массы. Ведущие лица партии чувствуют ее инстинкты, - написал Копытин в Фейсбуке, - Чего же тут удивляться, что Ласнамяэ - самый отсталый по развитию район города, а Северо-Восток - самый отсталый регион страны. Так благодарят хозяева своих холопов, чернь. Какой народ, такие и правители".

Этот пост вызвал шквал негативных откликов в интернете - дело дошло даже до угроз физической расправы, которые опубликовали в комментариях представители центристов.

В получасовом видеоинтервью ведущий Артур Тооман постарается разобраться в том, чем вызвано данное мнение, каковы аргументы и дальнейшие шаги его автора.

Прямая транслция на RUS.ERR.EE начнется в 15:00.

Редактор: Екатерина Таклая

выборыигорь копытин


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