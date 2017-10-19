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Раплаские баскетболисты увезли из Пярну трудную победу ({{commentsTotal}})

Спорт
Баскетболисты из Рапла празднуют победу.
Баскетболисты из Рапла празднуют победу. Автор: ERR
Спорт

В матче регулярного чемпионата Эстонии по баскетболу команда "АВИС Утилитас Рапла"добилась трудной победы над соперниками из "Пярну Садам".

Поединок состоялся накануне вечером в Пярну и завершился со счетом 78:73 в пользу гостей, передают утренние новости ETV+.

В первой половине встречи хозяева площадки владели ощутимым преимуществом и имели перевес в 21 очко. Однако после большого перерыва инициатива отошла уже к гостям. К концу третьей четверти они сократили отставание до 8 очков, а в заключительной десятиминутке оформили победу. 

24 очка в составе команды из Рапла набрал американец Нолан Кресслер, у проигравших столько же было в активе Михкеля Кирвеса. 

Пярнуские баскетболисты на старте чемпионата проиграли все три игры, рапласцы, оступившиеся в первом туре, одержали третью победу подряд.

Редактор: Сергей Михайлов

баскетболмяч в кольцо


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