Раплаские баскетболисты увезли из Пярну трудную победу

В матче регулярного чемпионата Эстонии по баскетболу команда "АВИС Утилитас Рапла"добилась трудной победы над соперниками из "Пярну Садам".

Поединок состоялся накануне вечером в Пярну и завершился со счетом 78:73 в пользу гостей, передают утренние новости ETV+.

В первой половине встречи хозяева площадки владели ощутимым преимуществом и имели перевес в 21 очко. Однако после большого перерыва инициатива отошла уже к гостям. К концу третьей четверти они сократили отставание до 8 очков, а в заключительной десятиминутке оформили победу.

24 очка в составе команды из Рапла набрал американец Нолан Кресслер, у проигравших столько же было в активе Михкеля Кирвеса.

Пярнуские баскетболисты на старте чемпионата проиграли все три игры, рапласцы, оступившиеся в первом туре, одержали третью победу подряд.