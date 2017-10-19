Власти Таллинна пока не требовали от Сультса оплатить расходы на очистку Горхолла от граффити

Власти Таллинна до сих по не решили, станут ли они требовать от депутата Рийгикогу Мярта Сультса компенсировать расходы, связанные с очисткой стен Горхолла от граффити.

Об этом в своем письменном ответе на запрос оппозиции из Таллиннского городского собрания сообщил вице-мэр столицы, центрист Михаил Кылварт.

По его словам, в настоящее время изучением данного вопроса продолжают заниматься службы внутреннего и финансового контроля, которые должны подготовить соответствующий аудит.

Стены Горхолла по инициативе члена парламентской фракции Центристской партии Мярта Сультса в сентябре раскрасили учащиеся Таллиннской художественной гимназии, Коплиской художественной гимназии и уличные художники.

По задумке авторов, суперграфика должна была стать подарком народу Эстонии на 100-летний юбилей республики.

Ранее СМИ сообщали, что стоимость работ по очистке стен Горхолла от граффити обойдется в 3000-6000 евро.