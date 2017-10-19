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Власти Таллинна пока не требовали от Сультса оплатить расходы на очистку Горхолла от граффити ({{commentsTotal}})

Эстония
По инициативе депутата Рийгикогу Мярта Сультса стены Горхолла раскрасили граффитисты
По инициативе депутата Рийгикогу Мярта Сультса стены Горхолла раскрасили граффитисты Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Власти Таллинна до сих по не решили, станут ли они требовать от депутата Рийгикогу Мярта Сультса компенсировать расходы, связанные с очисткой стен Горхолла от граффити.

Об этом в своем письменном ответе на запрос оппозиции из Таллиннского городского собрания сообщил вице-мэр столицы, центрист Михаил Кылварт.

По его словам, в настоящее время изучением данного вопроса продолжают заниматься службы внутреннего и финансового контроля, которые должны подготовить соответствующий аудит.

Стены Горхолла по инициативе члена парламентской фракции Центристской партии Мярта Сультса в сентябре раскрасили учащиеся Таллиннской художественной гимназии, Коплиской художественной гимназии и уличные художники. 

По задумке авторов, суперграфика должна была стать подарком народу Эстонии на 100-летний юбилей республики. 

Ранее СМИ сообщали, что стоимость работ по очистке стен Горхолла от граффити обойдется в 3000-6000 евро.

Редактор: Сергей Михайлов

горхолл


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