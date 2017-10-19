В четверг в Нарве пройдет очередной День донора

Сдавать кровь приглашаются в четверг, 19 октября, жители Нарвы - в городе пройдет очередной День донора, организованный Центром крови Северо-Эстонской региональной больницы.

Последний раз Центр крови побывал в Нарве 1 июня. Тогда сдавать кровь пришли 79 человек, а всего было взято около 32 литров крови.

По словам руководителя по развитию Центра крови Северо-эстонской региональной больницы Юри Ломпа, нарвские доноры всякий раз охотно приходят на такие мероприятия и щедро пополняют запасы крови.

Сегодняшний День донора пройдет с 12 до 16 часов в Нарвской крепости. Донором может стать каждый здоровый человек возрасте от 18 до 60 лет и весом не менее 50 кг.