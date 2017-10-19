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Гандболисты "Кехра" победили соперников из "Виймси" ({{commentsTotal}})

Спорт
Спорт

Свою четвертую победу одержала в чемпионате Эстонии по гандболу команда "Кехра".

Накануне вечером в матче пятого тура кехрасцы  на своей площадки не без труда обыграли соперников из "Виймси", передают утренние новости ETV+.

В дебюте встречи хозяева создали себе комфортный задел, но после перерыва гости дважды сравнивали в счет. В итоге победитель определился лишь в самом конце матча - 25:23 в пользу "Кехра". Больше всего голов - 7 - в составе победителей забил Индрек Нормак.

В другом матче игрового дня гандболисты "Вильянди" были сильнее соперников из пылваского клуба Coop - 28:25. 

Оставшиеся два поединка очередного тура пройдут сегодня.

Редактор: Сергей Михайлов

гандбол


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