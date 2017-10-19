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Адвокат приговоренного к 15 годам за убийство гражданина Латвии подал кассацию в Госсуд ({{commentsTotal}})

Эстония
Сергей Грибуст приговорен к 15 годам тюрьмы.
Сергей Грибуст приговорен к 15 годам тюрьмы. Автор: полиция ЭР
Эстония

В сентябре Таллиннский окружной суд не изменил приговор гражданину Латвии Сергею Грибусту, который в мае этого года был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство своего соотечественника и кражу спортивных штанов. Теперь его адвокат воспользовался законным правом и подал кассационную жалобу в Государственный суд.

К сегодняшнему дню Государственный суд еще не занял позицию по кассации.

Адвокат Грибуста просит оправдать своего подзащитного по обвинению в убийстве и сократить назначенный ему срок заключения до шести месяцев.

В качестве альтернативы адвокат ходатайствует об уменьшении назначенного Сергею Грибусту 15-летнего тюремного заключения.

В мае, как писал rus.err.ee, суд первой инстанции счел вину 28-летнего гражданина Латвии Сергея Грибуста в краже и убийстве доказанной и приговорил его к 15 годам тюрьмы. 

Второй фигурант дела - 33-летний Юрий Умблей - был признан виновным в том, что не сообщил властям о преступлении. Его приговорили к 6 месяцам тюрьмы.

В сентябре приговор не изменил и окружной суд, но в законную силу решение еще не вступило.

Согласно обвинению, Сергей Грибуст и его 40-летний соотечественник и коллега Гунтис 21 августа прошлого года вместе употребляли алкоголь в одной из квартир в столичном районе Ласнамяэ и поссорились.

В ходе ссоры Сергей бил свою жертву кулаками, ногами, бутылкой и табуреткой по голове и телу - в результате Гунтис скончался через несколько часов.

Кроме того, на следующий после убийства день Сергей украл в одном из таллиннских магазинов спортивные штаны. В тот же день, 22 августа, он был задержан в центре Таллинна.

Юрия Умблея обвинили в том, что он не сообщил полиции об убийстве, о котором ему рассказал Сергей.

Редактор: Сергей Михайлов

сергей грибуст


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