Выигравшую выборы в Пярну Партию реформ не берут в коалицию ({{commentsTotal}})
Победившая на местных выборах в Пярну Партия реформ осталась за бортом коалиционных переговоров.
К переговорам о создании в Пярнуском горсобрании коалиции без участия реформистов решили приступить представители избирательного союза Pärnu Ühendab ("Пярну объединяет"), Союза Отечества и Res Publica и Центристской партии. На троих у этих политических сил 23 мандата из 39.
По словам центристки Кадри Симсон, в первом раунде переговоров реформисты вели себя слишком высокомерно по отношению к остальным и такое поведение не обещает хорошего сотрудничества на ближайшие годы.
Детали программы нового тройственного союза в Пярну будут обсуждаться на коалиционных переговорах в четверг.
На состоявшихся 15 октября муниципальных выборах Партия реформ получила в Пярну 4606 голосов или 22,8% от общего числа, опередив остальных конкурентов.
Редактор: Сергей Михайлов