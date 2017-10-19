Мадрид снова пригрозил лишить Каталонию автономии

Правительство Испании предпримет шаги по приостановке автономии Каталонии, если руководитель этого испанского региона не оставит попыток добиться для него независимости.

С таким предостережением вице-премьер испанского правительства Сорайя Саенс де Сантамария выступил накануне истечения срока ультиматума, предъявленного правительством главе Каталонии Карлесу Пучдемону, сообщила в четверг, 19 октября, Русская служба Би-би-си.

Между тем власти Каталонии утверждают, что после проведенного голосования, не признанного мировым сообществом, они не намерены уступать требованиям Мадрида. В провинции также ширятся протесты против задержания двух лидеров движения за независимость - Жорди Санчеса и Жорди Кушарта.

Оба активиста играли ведущую роль в подготовке голосования о независимости Каталонии 1 октября, который Мадрид объявил незаконным.

После референдума глава Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию о независимости, объявив в то же время, что в действие она пока не вступает. Он призвал мадридские власти к переговорам.

Европейский союз заявил, что голосование, проведенное в Каталонии, не было легитимным.

Премьер-министр Испании Рахой дал Пучдемону срок до четверга с тем, чтобы тот представил конкретный ответ по вопросу о независимости. В противном случае он пригрозил ввести в провинции прямое управление из Мадрида в соответствии со статьей 155 конституции страны.