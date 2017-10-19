В судебном процессе по делу Сависаара наступил трехнедельный перерыв

Судебный процесс по делу обвиняемого в корупции экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара после начинающегося с четверга, 19 октября, перерыва продолжится 7 ноября.

Об этом сообщает Балтийская служба новостей.

На заседании 7 ноября суд продолжит расследовать последние доказательства, выдвинутые прокуратурой , будет установлен видеомост с Испанией для того, чтобы заслушать проживающего там свидетеля.

В среду стало ясно, что не удастся наладить видеомост со свидетелями в Швейцарии и Лихтенштейне. С большой долей вероятности прокуратура ограничится показаниями свидетелей, предоставленными в ходе досудебного расследования.

После того, как прокуратура завершит расследование доказательств, наступит очередь защитников выдвигать имеющиеся у них доказательства.