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Новым наставником Канепи стал бывший тренер Джоковича ({{commentsTotal}})

Спорт
Кайа Канепи надеется вернуться в элиту мирового тенниса.
Кайа Канепи надеется вернуться в элиту мирового тенниса. Автор: AP/Scanpix
Спорт

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи приступила к сотрудничеству с сербским специалистом Душаном Веничем, который несколько раз входил в тренерский штаб теннисиста Новака Джоковича.

Об этом в четверг, 19 октября, сообщил портал ERR Sport со ссылкой на Postimees.

"О планах на будущее мы поговорим с Кайей уже после завершения сезона", - сказал 41-летний специалист, который в прошлом сам был профессиональным теннисистом.

По словам Венича, со всеми важными факторами, влияющими на игру - физической формой, техническим оснащением и ментальным состоянием - у Кайи Канепи на данный момент все в порядке.

"Мы все хотим, чтобы Кайа вновь боролась во имя самых больших трофеев", - добавил Душан Венич.

Редактор: Сергей Михайлов

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