В Таллинне открывается европейский туристический форум

В Таллинне в четверг, 19 октября, пройдет европейский туристический форум, главными темами которого станут дигитализация туристического сектора и экономный туризм.

Мероприятие откроют секретарь министр предпринимательства и инфотехнологий Эстонии Урве Пало и генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифай. В форуме принимают участие представители международных организаций, предприятий и учреждений ЕС, сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций.

Докладчики конференции будут освещать факторы повышения конкурентоспособности турсектора - повышение инновационности через дигитализацию, сообщение между пунктами назначения, возможности развития экономного туризма и баланс между свободой передвижения и безопасностью в Европе, говорится в сообщении министерства.