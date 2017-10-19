Правительство не разрешило островам самостоятельно организовывать сообщение с материком

Предложенный Партией реформ законопроект, который позволил бы местным самоуправлениям островов Сааремаа, Муху и Хийумаа самим заниматься организацией паромного и воздушного сообщения с материком, не нашел поддержки со стороны правительства.

Соответствующий вопрос кабинет министров рассмотрел на своем заседании в четверг, 19 октября.

С 1 января следующего года организацией паромного и воздушного сообщения в Эстонии на уездных и междугородних линиях будет заниматься Департамент шоссейных дорог. Министерство экономики и коммуникаций выступает против инициированного реформистами законопроекта, передает служба новостей "Радио 4".

По оценке ведомства, речь идет о задачах государственного уровня и заниматься организацией должно и впредь только государство.

Против законопроекта выступило и Министерство финансов.