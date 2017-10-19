Эстония выделит 50 000 евро пострадавшему от урагана Техасу

Такое решение были принято на состоявшемся в четверг, 19 октября, заседании правительства.

Деньги в размере 50 000 евро будут выделены из резервного фонда правительства и перечислены Красному кресту для смягчения последствий ущерба, нанесенного штату Техас ураганом.

Ураган "Харви" обрушился на Техас в августе 2017 года, вызвав катастрофические наводнения в юго-восточной части штата. Это был самый сильный ураган в Мексиканском заливе после урагана "Катрина" в 2005 году.

Вследствие "Харви" погибли по меньшей мере 83 человека. Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса восемь млрд долларов на ликвидацию ущерба, а по оценкам экспертов компании CoreLogic, на восстановительные работы властям придется потратить 70 млрд долларов. Губернатор Техаса Грег Эббот в начале сентября заявил, что для ликвидации последствий урагана штату потребуется порядка 180 млрд долларов (около 150 млрд евро).