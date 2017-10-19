В четверг днем облачно с прояснениями, +7..+11

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Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
В связи с нерестом лососевых с 15 октября по 15 ноября в реках Эстонии действует запрет на ловлю лосося и морской форели. За соблюдением ограничений следят специалисты природоохраны и добровольцы, а нарушителям грозит штраф до 1200 евро.
Политик Ольга Иванова оценила итоги выборов для Союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна", в списках которого она баллотировалась, а также свой собственный результат в 569 голосов на выборах в органы местного самоуправления, как полный провал.
Американский писатель Джордж Сондерс получил Букеровскую премию за дебютный экспериментальный роман "Линкольн в Бардо".
Потенциальная независимость Каталонии