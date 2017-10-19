Среди вежливых водителей автобусов в Харьюском уезде две женщины

По словам префекта полиции Кристиана Яани, работа водителей автобусов очень сложная и напряженная. Они помогают сотням людей каждый день благополучно добраться до дома. "Поэтому важно отметить работу людей, с душой относящихся к своему делу".

Харьюская префектура выбирает вежливого водителя второй год подряд. Кандидатов представляют автобусные компании. В нынешнем году награду получили шесть мужчин и две женщины.