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Среди вежливых водителей автобусов в Харьюском уезде две женщины ({{commentsTotal}})

Эстония
Вежливые водители автобусов.
Вежливые водители автобусов. Автор: Пыхьяская префектура.
Эстония

Пыхьяская префектура отметила благодарственными грамотами вежливых водителей Харьюского уезда. Среди восьми награжденных две женщины.

По словам префекта полиции Кристиана Яани, работа водителей автобусов очень сложная и напряженная. Они помогают сотням людей каждый день благополучно добраться до дома. "Поэтому важно отметить работу людей, с душой относящихся к своему делу".

Харьюская префектура выбирает вежливого водителя второй год подряд. Кандидатов представляют автобусные компании. В нынешнем году награду получили шесть мужчин и две женщины.

Редактор: Артур Тооман



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